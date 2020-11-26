央行与香港金管局续签货币互换协议

新华社北京11月25日电 （记者吴雨、张欢）中国人民银行25日对外宣布，已与香港金融管理局续签货币互换协议，互换规模扩大至5000亿元人民币/5900亿港元，有效期五年。
中国人民银行介绍，互换规模由原来的4000亿元人民币/4700亿港元扩大至5000亿元人民币/5900亿港元，有效期五年，经双方同意可以展期。
双方认为，货币互换协议的续签将利于维护香港与内地及区域金融稳定，便利两地贸易和投资，推动香港离岸人民币市场发展。
香港金管局总裁余伟文表示，伴随人民币国际化继续推进，市场对离岸人民币流动性的需求会进一步增加。续签货币互换协议和扩大规模，将有助于金管局于需要之际在香港离岸人民币市场提供流动资金，这对支持香港作为全球离岸人民币业务枢纽至为重要。
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