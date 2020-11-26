中国光伏新增装机量保持全球领先

本报北京电 （记者丁怡婷）在日前举行的第五届中国光伏产业论坛上，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华透露，截至2019年，中国光伏的新增装机量、累计装机量、多晶硅产量、组件产量已分别连续7年、5年、9年和13年位居全球第一，以上纪录今年将会继续保持。

据介绍，今年前三季度，在疫情冲击以及全球贸易大幅下滑的背景下，中国光伏行业依然保持了稳中有进的发展态势。其中，多晶硅产量约29万吨、同比增长18.9%，组件产量超过80吉瓦、同比增长6.7%；应用市场方面，全国光伏新增装机18.7吉瓦、同比增长17%，光伏发电量2005亿千瓦时、同比增长16.9%；光伏产品出口方面，前三季度光伏组件出口量已经超过去年同期。

国网能源研究院新能源与统计所所长李琼慧介绍，中国光伏产业已经形成了技术、规模和成本均领跑全球的完整产业链，发电效率屡次刷新世界纪录，光伏系统投资成本较2005年下降90%以上。“过去10年，中国企业引领全球光伏技术和成本取得重大突破。硅片价格从10年前每片100元左右降至3元左右，组件价格从10年前的每瓦30元降至1.7元左右。”隆基股份总裁李振国说，在一些光照条件好的区域，光伏发电技术成本已经能够低于每度电0.1元。

根据国际可再生能源署（IRENA）的统计，2010年至2019年，全球光伏发电、光热发电、陆上风电、海上风电的平准化度电成本分别下降了82%、47%、39%和29%。未来10年，新能源发电成本仍将继续下降。

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