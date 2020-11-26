人民网>>财经

中国光伏新增装机量保持全球领先

2020年11月26日07:44  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京电  （记者丁怡婷）在日前举行的第五届中国光伏产业论坛上，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华透露，截至2019年，中国光伏的新增装机量、累计装机量、多晶硅产量、组件产量已分别连续7年、5年、9年和13年位居全球第一，以上纪录今年将会继续保持。

　　据介绍，今年前三季度，在疫情冲击以及全球贸易大幅下滑的背景下，中国光伏行业依然保持了稳中有进的发展态势。其中，多晶硅产量约29万吨、同比增长18.9%，组件产量超过80吉瓦、同比增长6.7%；应用市场方面，全国光伏新增装机18.7吉瓦、同比增长17%，光伏发电量2005亿千瓦时、同比增长16.9%；光伏产品出口方面，前三季度光伏组件出口量已经超过去年同期。

　　国网能源研究院新能源与统计所所长李琼慧介绍，中国光伏产业已经形成了技术、规模和成本均领跑全球的完整产业链，发电效率屡次刷新世界纪录，光伏系统投资成本较2005年下降90%以上。“过去10年，中国企业引领全球光伏技术和成本取得重大突破。硅片价格从10年前每片100元左右降至3元左右，组件价格从10年前的每瓦30元降至1.7元左右。”隆基股份总裁李振国说，在一些光照条件好的区域，光伏发电技术成本已经能够低于每度电0.1元。

　　根据国际可再生能源署（IRENA）的统计，2010年至2019年，全球光伏发电、光热发电、陆上风电、海上风电的平准化度电成本分别下降了82%、47%、39%和29%。未来10年，新能源发电成本仍将继续下降。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家发展改革委：宏观经济逐步复苏并趋于好转　　人民网北京11月17日电（许维娜）10月我国宏观经济相关指标表现如何？如何保障供暖季天然气供需平衡？国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？另外，在应对债务风险以及违约处置方面有哪些新举措？ 17日上午，国家发展改…【详细】

财经

发改委：三方面合力保障“十四五”重大工程实施　　人民网北京11月17日电（许维娜）“十四五”规划建议提出，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程建设。国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？ 国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在例行新闻发布会上表示，按照“十四…【详细】

财经

解读RCEP：全球体量最大自贸区将为东亚和世界经济增长注入强劲动力　　人民网北京11月15日电 （栗翘楚）2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。 RCEP协定有哪些内容，RCEP协定签署对我国有何重要…【详细】

财经

前10月我国实际使用外资同比增长6.4% 延续稳中向好　　人民网北京11月16日电 （栗翘楚）11月16日，商务部发布数据显示，2020年1-10月，全国实际使用外资8006.8亿元人民币，同比增长6.4%（折合1150.9亿美元，同比增长3.9%；不含银行、证券、保险领域，下同），增幅比1-9月…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved