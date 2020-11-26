全国电子社保卡突破3亿张，社保卡总持卡人数达13.29亿人

边纪红制（新华社发）

3亿张电子社保卡！今年1月底全国电子社保卡申领突破1亿张；6月底突破2亿张；时隔4个多月，11月20日，电子社保卡抵达3亿大关。超过1/5的群众已可通过电子社保卡获得贴心便捷的就业、社保线上服务，幸福感满满。

看数字：全国社保卡持卡人数达13.29亿人

截至10月底，全国社保卡持卡人数已达到13.29亿人，覆盖94.9%人口。每5位持卡人中已有1人同时申领了电子社保卡。

电子社保卡服务渠道已开通417个，群众通过自己常用的APP或小程序，即可方便获取线上服务。这些渠道包括国家政务服务平台、国务院客户端微信小程序、电子社保卡小程序、掌上12333，工、农、中、建、交、邮储、招商、平安等各大银行，支付宝、微信、云闪付等25个全国性渠道，以及300多个人社部门和其他政府部门渠道、100多个银行和社会渠道。电子社保卡秉持开放的态度向群众提供服务，向社会赋能。

电子社保卡承载的应用越来越丰富，包括展码、亮证、扫一扫、亲情服务、授权登录等7项基础服务，40项全国业务服务，各地还加载了更多的属地业务服务。

电子社保卡移动支付，已在27个省的224个地市支持就医购药扫码结算，让群众快速享受就医服务。22个城市开通了银联乘车码，群众可以用电子社保卡扫码乘车。

看用户：年龄最小1个月，最大118岁

3亿电子社保卡用户，年龄最小的是1个月的小婴儿，最年长的是118岁的老寿星。全国已有775万名老人或孩子通过电子社保卡的亲情服务，由家人代为申领电子社保卡，无年龄限制即可享受线上服务。

3亿电子社保卡用户遍布祖国天南海北，从佳木斯市到三沙市，从克孜勒苏柯尔克孜自治州到大兴安岭地区，所有地市都开通了电子社保卡服务。

3亿电子社保卡用户中，男女比例为6∶4。但无论男女，最近半年最爱用的是失业保险待遇申领功能，疫情期间电子社保卡为困难群体撑起一把保障伞。

不同年龄段的用户中，年轻人喜欢熬夜查社保（22：00-24：00），老年人喜欢清晨看养老（5：00-7：00）。“80后”最顾家，用亲情服务为父母和孩子申领电子社保卡。31岁申领电子社保卡的人最多，他们最关注未来的保障。47岁的女性爱学习，使用电子培训券参加职业技能培训，持续充电、保持进步。

不同地域的用户中，广东人最活跃，最常使用社保关系转移功能，方便自己跨城市就业；山东人最爱用养老金测算；河南的老年人最时髦，线上办理养老保险待遇资格认证次数最多。

看未来：“一网通办”“全业务可用卡”

根据《中国互联网络发展状况统计报告》，今年6月，中国网民规模已达9.4亿，使用手机上网的比例达到99.2%。基于手机形态的电子社保卡是顺应互联网时代要求的必然选择。明年，预计超过5亿人将拥有电子社保卡。

在政务大厅办事时可以持电子卡亮证、扫码或刷脸，还可以在自助机或网上大厅扫码快速登录……人社部门计划利用两年左右时间，开展人力资源社会保障信息化便民服务创新提升行动，推进“全业务用卡”，不仅在人社领域实现身份凭证用卡、人社缴费凭卡、补贴待遇进卡、工伤结算持卡，还将积极推进各类人社“一网通办”及其他网办事项都加载到电子社保卡中，方便群众随时随地获取服务。

社保卡秉承开放理念，承载“一卡通”多应用。不仅继续支持实体卡持卡就医结算，还扩展支持电子卡扫码就医购药。

电子社保卡申领已纳入今年的政务服务“跨省通办”清单。实体社保卡的异地申领补换也列入明年的政务服务“跨省通办”清单。社保卡线上线下融合服务体系将不断健全，今后，群众申领社保卡更为方便快捷。

建立以社保卡为载体的居民服务“一卡通”，这个未来，你我看得到；这些服务，值得期待。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)