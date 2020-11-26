人民网>>财经

戴头盔看房背后的房地产渠道江湖 部分渠道费已达12%

卢扬 王寅浩

2020年11月26日07:49  来源：北京商报
 
原标题：戴头盔看房背后的房地产渠道江湖

　　戴头盔看房，隐私之外更重要的，是开发商与渠道的博弈，特别是在年末岁尾，各大房企冲刺年终业绩的时候，“高渠道费”成了整个行业无奈的选择。

　　北京商报记者注意到，近期北京楼市“渠道”大战愈演愈烈，甚至一些位置、口碑、价格都不错的高品质项目，也主动选择使用渠道来加快营销节奏，部分项目的包销门槛降至千万级别，两位数渠道返点再次上演。在此之前，“以价换量”带来了营销节奏的改变，然而大面积新房入市也摊薄了市场份额，虽然有降价作为前提，但短期内的业绩冲刺，仍需渠道来帮把手。选择渠道，也是选择年底业绩继续爬高。从近期上市房企公布的销售数据测算，多数排名靠前的房企处于无法完成年度业绩目标的危险线内。

　　豪宅也用渠道

　　伴随着疫情的消退，金九银十给楼市带来了复苏的声音，但上半年销售停滞的影响尚在，迫于业绩压力，更多的开发商选择使用渠道来加快营销节奏。

　　北京商报记者注意到，最近几个月，北京楼市新房项目使用渠道的数量得到扩充，其中不乏自身条件不错的高品质住宅项目以及豪宅项目。按照传统逻辑，去化“老大难”项目才会考虑渠道带客，这些项目一般都具备区位偏远、配套设施差、交通不便等特点，但目前这一逻辑正在被打破。

　　今年的北京楼市讲求一个“快”字，项目出新快，项目营销也要快步跟进，而这之中渠道扮演着重要角色。据了解，身具豪宅血统的分钟寺三兄弟中，已经公开案名及户型的世茂和金茂不约而同地用起了渠道；大瓦窑的首创天阅山河、西红门的新城熙红印、位于海淀的融创香山一号院也都加入到了渠道之列；就连地产“优等生”中海也开始用渠道了。

　　“竞争是相互的，一些原本没打算用渠道的项目，也开始有计划去接触渠道。”业内人士向北京商报记者透露。

　　合硕机构首席分析师郭毅表示，房企选择使用渠道，取决于其对于未来业绩目标的预期，以及为了业绩目标可以付出多高的营销成本。今年与往年不同，一方面疫情影响了上半年房地产市场的销售进度，可以说今年的房子都只卖了半年的时间；另一方面融资“三道红线”的出台，给众房企带来了前所未有的压力，外部“输血”收紧，要更注重自己的内部“造血”能力。

　　“目前项目营销对于渠道的依赖度越来越高，虽然部分房企正在积极构建自主营销平台，但短期内收效甚微，还远不能解燃眉之急。”诸葛找房数据研究中心分析师陈霄称，渠道带客可以直接迅速地增加到访量，达到去化快、回款快的目的，相对于目前房企自主营销而言，能更精准把握客户，实现客流的精准导入。

　　部分渠道费已达12%

　　近几年来，使用渠道营销的开发商越来越多，因此，市场上也有关于“是渠道绑架了开发商，还是开发商离不开渠道的讨论”。

　　贝壳找房创始人、董事长左晖曾对渠道有这样一个定义：“市场好的时候，开发商对渠道的依赖程度较低；市场不好的时候，开发商对渠道的依赖程度就会很高。其实渠道也是开发商的‘夜壶’，市场不好拿出来用用，市场好了就放回去。”

　　也是印证了左晖的“夜壶论”，贝壳找房在其上市招股书中披露，新房业务呈现快速增长，已在整体营收中占据主导地位。2019年更是出现爆发式增长，较前一年攀升171.35%。

　　随着调控政策不断加码，房地产市场的高光时刻一去不复返，使用渠道似乎成了常态，尤其是对于一些“老大难”的项目而言。

　　“包销2000万我们就能给12%，做吗？”南五环某“老大难”项目营销总近日向北京商报记者透露，目前距离集团给自己开出的任务，还差50个亿，除了京外市场，北京就指着这个项目了，所以给的政策非常好，希望能够刺激市场尽早出手。

　　部分营销总和渠道均表示：12个点，对于一些刚需“老大难”项目来说并不高。“有的包销门槛直接1000万起。”据北六环附近某项目营销总透露，12个点对于一些年底冲刺业绩或者年初要玩开门红的企业来说，并不稀奇。往年难过的时候，有的给出过15个点。但今年较特殊的是：包销的门槛在不断下降。“原来我们说包销，一个项目整体要托底才行，现在就是谁能帮我卖出去都行，举全渠道之力。”

　　中原地产首席分析师张大伟更是直言：“当下大部分开发商的利润率已经非常低，为了卖房给渠道的点位非常高，这种情况下，很多聪明的购房者直接找渠道买房，和渠道谈优惠。”在他看来，渠道对于开发商来说的确是一件冬天湿透了的棉袄，穿着的确冷，但脱了更冷。

　　业绩承压下的选择

　　选择渠道，也是选择年底业绩继续爬高。

　　临近年末，房企的终极大考即将上演，但从今年前10个月的销售业绩来看，部分房企将难以完成年度业绩目标。

　　贝壳研究院发布的报告显示，根据32家房企发布的10月业绩统计，年度业绩目标完成率平均值为82%，但房企之间差异明显。包括恒大、金茂在内的5家房企目标达成率在90%以上，同时，有17家房企目标达成率低于80%，2家房企目标达成率低于70%。

　　一般来说，前10个月销售业绩低于80%，就处在危险线内。北京商报记者梳理发现，今年在北京豪掷上百亿拿地的绿城中国，前10个月销售额为1961亿元，完成年度目标78.44%；远洋集团前10个月销售额为921.4亿元，完成年度目标70.88%；中国奥园前10个月销售额为985亿元，完成年度目标74.51%。

　　值得一提的是，富力地产前10个月销售额为1026.8亿元，虽然突破千亿，但距离年度目标相去甚远，仅完成67.55%，大概率会成为无法完成年度业绩目标的一员。

　　业内人士指出，如果目前房企业绩处于危险线内，那么大概率年底无法完成冲刺目标的任务，少部分落后较小的房企还有一搏之力。目前楼市“以价换量”已成为主流，众房企纷纷涌入，减弱了打折促销的影响力。再加上年末也不是传统的楼市销售季，接下来整体去化会更加艰难。虽有渠道助力，但实现突破仍需购房者解囊。

　　事实上，房企在“银十”期间表现出较为明显的促销“诚意”，但仍有部分房企未能达到预期销售效果。据贝壳研究院数据监测，TOP50房企中10月“以价换量”的房企为20家，较9月增加9家，同时，有14家房企销售均价下降却未能达到预期销售效果，表现出“量价齐跌”的结果。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

国家发展改革委：宏观经济逐步复苏并趋于好转　　人民网北京11月17日电（许维娜）10月我国宏观经济相关指标表现如何？如何保障供暖季天然气供需平衡？国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？另外，在应对债务风险以及违约处置方面有哪些新举措？ 17日上午，国家发展改…【详细】

财经

发改委：三方面合力保障“十四五”重大工程实施　　人民网北京11月17日电（许维娜）“十四五”规划建议提出，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程建设。国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？ 国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在例行新闻发布会上表示，按照“十四…【详细】

财经

解读RCEP：全球体量最大自贸区将为东亚和世界经济增长注入强劲动力　　人民网北京11月15日电 （栗翘楚）2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。 RCEP协定有哪些内容，RCEP协定签署对我国有何重要…【详细】

财经

前10月我国实际使用外资同比增长6.4% 延续稳中向好　　人民网北京11月16日电 （栗翘楚）11月16日，商务部发布数据显示，2020年1-10月，全国实际使用外资8006.8亿元人民币，同比增长6.4%（折合1150.9亿美元，同比增长3.9%；不含银行、证券、保险领域，下同），增幅比1-9月…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved