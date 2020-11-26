原标题：澳优港股蒸发百亿 高价羊奶粉不香了？

北京商报讯（记者 钱瑜 白杨）11月25日，“第一羊奶粉品牌” 澳优乳业股价继续下滑，截至目前，澳优乳业报10.26元/股，跌幅逾4%，市值为176亿港元。而在今年6月30日，澳优乳业创出17.78元/股的新高之后，股价一路不回头地下跌，在近5个月的时间里股价下跌了近40%，市值蒸发上百亿港元。

尽管在前三季度，澳优乳业的业绩表现可圈可点，但其主营的羊奶粉业务表现却不尽如人意。数据显示，2020年1-9月，澳优乳业收入为人民币57.58亿元，同比增长22.8%；毛利为人民币29.06亿元，较去年同比增长19.1%；经调整取得归属于公司权益持有人应占利润为人民币7.92亿元，较去年同期人民币6.63亿元增长19.5%。按业务划分，澳优乳业牛奶粉收入8.844亿元，同比增长25.5%；羊奶粉收入6.947亿元，同比增长2.7%；奶粉产品总体收入15.79亿元，同比增长14.3%。

乳业专家宋亮认为，澳优乳业羊奶粉增长较慢主要和今年整体的羊奶粉市场有关。在整体容量有限的情况下，供应量增长明显，特别是蓝河、蓓康僖等品牌的崛起，加剧了市场裂变，并在羊奶粉市场掀起了一场价格战，这些都对澳优乳业造成了一定的冲击。

此外，澳优乳业还曾遭到沽空，被指虚增收入。业内普遍认为，这也在一定程度上影响了澳优乳业股价表现。2019年8月，BlueOrca发布了一份针对澳优的长达41页的做空报告，称通过深入调查，其认为澳优乳业存在夸大营业收入，误导中国消费者，隐藏人工成本，并通过未披露关联方交易让高管们得以隐秘地谋取私利等行为。

“我们对澳优乳业的市盈率打上25%的企业治理折扣，并认为这个折扣十分保守。在我们看来，澳优乳业的公司治理十分糟糕，财务数据完全不可信。”BlueOrca在沽空报告中提到。

虽然随后澳优乳业发布澄清公告表示，董事会强烈否认前述报告所载的指控，并认为该等指控并不准确及具误导性，但在BlueOrca报告刊出后，澳优乳业股价随即暴跌，并于2019年8月15日上午11点17分起停牌。

在宋亮看来：“由于澳优乳业整体业务增长较快，且其营销模式相对来说不太透明，因此给了沽空一定的遐想空间。未来，澳优乳业应加速两条腿走路，加快营养保健品业务发展。其次，澳优乳业还应继续深化渠道建设，强化地推能力，加强品牌建设，并不断推出新品。”

据悉，澳优乳业于2003年成立。官网信息显示，澳优乳业股份有限公司旗下有澳优乳业（中国）有限公司、澳优海普诺凯（荷兰）乳业公司，在全球范围内从事生产、研究及销售婴幼儿配方奶粉、成人食品、基粉、奶酪、黄油等。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)