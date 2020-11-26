原标题：道指首破30000点 美国经济复苏有戏了？

2020年太过“玄幻”，年初见证了美股的数次熔断，年末却又见证了美股的数次冲高。如今道指一举突破30000点大关，历史再次刷新在了世人眼前。疫苗利好进展不断，美国大选终于有了尘埃落定的趋势，不确定性正在逐渐消除，资本市场提前狂欢，连带着的美国经济复苏的希望也逐步攀升，尽管眼下美国疫情仍旧肆虐，新的经济刺激措施也依旧“难产”。

30000点与62秒

多重利好消息的刺激下，美股再度狂欢一夜。当地时间周二，美股全线大涨，其中，道指收涨1.54%，首次收于30000点上方，再次书写下了历史。截至当天收盘，道指报30046.24点，涨幅1.54%，纳指涨1.31%，标普500指数涨逾1.6%。

30000点的高度足以写下美股的里程碑。据了解，道琼斯工业平均指数创立于1896年，由美国股市30只大盘蓝筹股组成，曾长期被视为美国经济的晴雨表。该指数于2017年1月首次突破2万点整数关口，而在11月16日，道指盘中刚刚突破29964.29点，创下新高。

最乐见美股冲高的不外乎美国总统特朗普。没有事先的预告，特朗普突然“闪现”白宫发布会：“我只想祝贺大家，道琼斯工业平均指数刚刚达到30000点，这是历史最高水平。尽管刚刚发生了疫情，但是我们从未突破30000点。这是一个神圣的数字，没有人认为他们能够遇见。”

特朗普不忘强调，“这是美股2020年初以来第9次打破纪录，也是其任内第48次打破纪录”。整个过程只持续了62秒，围绕的主题也只有一个，即道指首破30000点是自己任内不可思议的奇迹。CNBC指出，这也许是特朗普在白宫简报室讲台上发表的最短的讲话。

特朗普曾在竞选期间多次提到，如果拜登当选，美国股市和经济将崩溃。但就目前情况而言，情况或许并非如此，在新闻媒体宣布拜登当选后，道指实现了多次创纪录上涨。本月9日，众多美国媒体确认拜登顺利当选下一任美国总统之后，整个世界便已松了一口气，全球股市都出现了普遍的上涨。

疫苗加速遇上大选落定

相比起来，资本市场似乎更加欢迎拜登，而拜登正式跨越特朗普的障碍开启权力过渡也成了刺激资本市场的一大利好消息。当地时间23日，美国总务管理局局长墨菲通知拜登及其团队，已准备好启动政权过渡进程，将向拜登一方发放700多万美元作为过渡资金。

一天之后，路透社的报道便提到，美国国务卿蓬佩奥表示，国务院已开始过渡进程，并将按照法律规定完成所有工作。同日，一名美国政府官员透露，白宫已批准向美国民主党总统候选人拜登提供总统每日简报。一切的信号都指向，这场几经反转又几度僵持的美国大选要迎来最终章了，不确定性正在消除，而拜登的上台就意味着控制疫情、恢复经济将成为美国政府下一阶段的主要任务。

大选是一方面，更关键的是疫苗。当地时间23日，阿斯利康公司称，第三阶段临床试验的结果显示，该公司与牛津大学合作开发的疫苗可以保护70.4%的接种者，如果减少首剂疫苗的剂量，可保护高达90%的接种者。此前，美国辉瑞制药公司和德国生物技术公司BioNTech，以及美国莫德纳生物技术公司也先后宣布，其研发的疫苗有效性高达95%。

研发按下“加速键”的同时，新冠疫苗接种也已经提上了日程。本月20日，辉瑞便已提到，向美国食品和药物管理局申请了紧急使用授权。美食药局计划12月10日召开疫苗和相关生物制品咨询委员会会议，讨论该项申请。制药商莫德纳也预计将在未来几天提交申请。

此外，美国联邦政府疫苗极速研发项目负责人提到，美国计划在三周内启动首批新冠疫苗接种。该项目负责人斯拉维在接受CNN采访时表示，12月11日或12日，预计美国第一批人将能接种；到明年5月前后全美或将实现70%接种，从而“实现真正的群体免疫”。

前海开源基金首席经济学家杨德龙分析称，美股近期出现不断创新高的走势，一方面受经济复苏以及新冠疫苗研发成功的推动，另一方面也由于美联储大量放水催生资产泡沫，此前公布的美国11月制造业PMI初值56.7，刷新六年新高，而美国11月服务业PMI初值57.7，也刷新五年新高，给美国投资者带来了信心。

美股信心与经济现实

动荡要稳了，疫苗要来了，投资者的心又躁动了。据了解，在本周前两个交易日中，全美交易所一共有260亿股完成换手，较往年平淡的感恩节时期同比暴增72%。First American Trust首席投资官Jerry Braakman表示，今年完全没有发生能够告诫散户们不这么疯狂投资的事件，每时每刻都是抄底的机会。

这在一定程度上反映了自3月以来美股在美联储放水之下开启新一轮上涨之后，投资者的疯狂。英大证券首席经济学家李大霄认为，疫苗刚刚推出，离大规模接种完成可能需要1-2年的时间，但经济秩序、资本市场还是一种预期，尤其资本市场相对比较敏感，会提前反映市场情况，两年之后确定性的恢复提前反映到了资本市场上。

也就是说，眼下的美股实际上感受到的只是一种经济恢复的信号，至于经济真切地恢复，可能还需要一段时间，尤其是美国疫情反扑严重的当下。美国疾病控制与预防中心数据显示，进入11月以来，美国单日确诊病例持续激增至超过10万例，20日更创下192673例新高。而仅11月以来的三周时间内，新增确诊病例就超过了300万。

更“要命”的是，美国国会两党却在新一轮疫情救助计划所涉范围和资金等问题上依旧分歧巨大。本周已有超125名美国经济学家共同签署了一封公开信，敦促美国联邦政府通过直接刺激支票和定期付款，在当前新冠感染数激增之际，向美国人提供额外的财政援助。“除非决策者迅速采取必要的行动应对危机，否则我们面临的经济破坏持续期可能拉长，尤其是对那些遭受了最严重打击的底层人来说。”

《华盛顿邮报》曾提到，从本月大选结束到明年1月新一届国会议员正式履职，美国国会很难在这段“跛脚鸭”会期内通过重要法案。这意味着，新一轮经济救助法案到明年1月前都难以出炉。而美联储主席鲍威尔已反复强调，如果政府没有新一轮经济救助措施，弥补疫情造成的经济损害将变得更加艰难，美国的经济复苏前景也会面临更多不确定性。

李大霄分析称，美国经济是全球市场重要的风向标，而美国经济大致可以分为两段，一段是疫苗推出之前手忙脚乱应对的阶段，这一阶段经济无疑是停滞不前的。但随着近期大选逐渐尘埃落定，疫苗研发宣告成功，推动美国经济步入新的恢复性阶段。整体而言，今年美国经济预计还是负增长，但明年同比可能会有一个可观的正增长，顺周期的企业可能得到一定程度的修复。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)