经合组织专家：中国经济复苏对世界意义重大

原标题：中国经济复苏对世界意义重大

新华社巴黎11月25日电（记者 刘芳）经济合作与发展组织中国政策研究室主任玛吉特·莫尔纳日前接受新华社记者采访时表示，作为世界第二大经济体，中国经济在遭受新冠疫情冲击后率先复苏，对世界意义重大。

莫尔纳说，中国一直在支持全球抗疫行动，向其他国家提供了大量防疫物资。此外，中国还提供远程办公所需产品，帮助其他国家应对生活和工作方式的转变。

她说，随着中国经济持续复苏，中国不仅将继续向其他国家提供所需产品，其对外国原材料和消费品的需求也逐步复苏，这对世界具有重要意义。

谈及近期签署的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），莫尔纳认为，这一协定的签署凸显区域及国际合作的重要性。

“经合组织一贯倡导并支持合作，非常欢迎这类促进合作的协议。这类协议有助于降低交易成本，提高经济效率。”她说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)