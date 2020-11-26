人民网>>财经

技术滥用埋风险 人脸识别竟然成了售楼处标配

赵莹莹

2020年11月26日07:55  来源：北京日报
 
原标题：人脸识别竟然成了售楼处标配

近日，一条“济南男子戴头盔看房”的小视频在网上热传。视频中，该男子戴着头盔进售楼处看房，以防范人脸识别系统的抓拍。

视频的流传令人好奇，人脸识别技术竟已无孔不入？记者走访发现，人脸识别系统在北京各售楼处同样已成标配，甚至绝大多数是在看房人不知情的情况下，以无感方式收集其面部信息。

■体验：进趟售楼处就被抓拍

昨天下午，记者以看房人的身份先后走访了金融街武夷·融御和台湖金茂悦两个楼盘的售楼处。在门口出示了北京健康宝、简单登记信息后，售楼员就把记者领到沙盘前开始介绍，短短一二百米的路程中，记者注意到，前台、沙盘、展示板等几个看房人必定会停留的地方，角落处都安装着一个摄像头，如果不留心观察，不一定会注意到。

这些摄像头会记录人脸信息么？当记者以好奇为由向售楼员提出疑问时，对方犹豫几秒后还是点头承认了。“您走进售楼处内，面部信息就会被采集进系统。当然，我们绝不会随便泄露您的信息，这么做只是开发商统计的需要。”

按照售楼员的说法，由于链家、我爱我家等渠道给楼盘带客成交是要支付佣金的，从成本角度，开发商更喜欢主动到访的看房人，为了方便甄别谁是谁的客户，便想出这套办法，“几乎所有售楼处都这么做，毕竟安装一套人脸识别系统的成本可能不足2万元。”

■探因：区分客户少给优惠

“北京如今九成以上的售楼处都安装有人脸识别系统，目的是用于区别客户。”一位房地产业内人士向记者透露，现在进入售楼处的客户，有的是看到企业宣传自行前往，即自然到访客户；有的是由链家等中介带上门的，即渠道客户。精准的人脸识别系统能帮助企业锁定身份，避免本场销售人员和中介人员互相扯皮。

“我就是签约时才发现自己已经被人脸识别了。”不久前刚在南四环某楼盘购买了一套商品房的王先生告诉记者，直到交定金前，销售人员才表明，虽然他是在经纪人陪同下签的约，但由于人脸识别系统记录到他曾主动到访过一次，因此不能享受2%的优惠，“两个价格相差近20万元。”

“对于售楼处的人脸识别系统，绝大多数情况下看房人并不知情。”上述人士透露。一家名为“万店掌”的智能硬件商在其网站中直白地指出，在售楼处这样的环境下顾客肯定不会非常配合进行人脸采集，其开发的人脸识别系统，具备提高无感人脸识别率的方法，特别适合于售楼处。

■专家：私自采集涉嫌侵权

“数字密码可以更换，指纹密码至少有10个，可人脸只有一张，不可更换。”有网友忧心忡忡地留言。

售楼处标配人脸识别系统背后，人们更关注的还是被动接受人脸信息录入引发的隐私泄露风险。毕竟，技术应用与技术滥用之间，可能仅一墙之隔。

就在11月20日，杭州市富阳区人民法院刚公布一则判决，杭州野生动物世界因单方面修改合同，要求市民郭兵改指纹为面部识别，存在违约，赔偿郭兵合同利益损失及交通费共计1038元。这也被称为“中国人脸识别第一案”。不过，这一案例并未裁定杭州野生动物世界人脸识别“越界”。

记者了解到，经过今年新冠疫情的考验，国内人脸识别系统的技术手段已大幅提升，即便是在火车站、地铁等大客流情况下，也能精准识别人脸，“不摘口罩识别”成为不少设备供应商标榜的亮点。但这也意味着今后消费者在售楼处等商业场所，被无感“盗取”人脸信息的概率越来越高。

“现在的人脸识别、瞳孔识别、指纹识别等新技术在公共安全、金融贸易等领域有广阔的应用前景，但也给个人信息泄露埋下了巨大的安全隐患。一旦这些极私密的个人信息被不法分子滥用，将危及公民的人身安全、财产安全。”北京威诺律师事务所主任杨兆全告诉记者，网络安全法第41条明确规定，网络运营者收集、使用个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则。人脸信息作为个人生物信息，具有唯一性和高度敏感性。售楼处私自采集人脸信息的做法，属于商家为私利所实施的行为，显然构成了对公民人格权的侵犯。

“售楼处收集个人信息，应该是在明示告知、充分提醒的前提下，由公民选择是否提供、如何提供、销毁个人信息，在此过程中不能对公民的选择权予以不正当的限制。”杨兆全建议，各部门应加强对公民信息保护的执法力度，严厉打击非法搜集、使用、泄露公民信息的行为，做好行政执法和司法的联动办案，畅通投诉、举报的渠道，实现监管的有效覆盖。对于不得不依法使用公民个人信息的特定情况，应充分考虑其必要性，并采取完善的保护措施，防止公民信息超出必要使用的范围。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

国家发展改革委：宏观经济逐步复苏并趋于好转　　人民网北京11月17日电（许维娜）10月我国宏观经济相关指标表现如何？如何保障供暖季天然气供需平衡？国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？另外，在应对债务风险以及违约处置方面有哪些新举措？ 17日上午，国家发展改…【详细】

财经

发改委：三方面合力保障“十四五”重大工程实施　　人民网北京11月17日电（许维娜）“十四五”规划建议提出，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程建设。国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？ 国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在例行新闻发布会上表示，按照“十四…【详细】

财经

解读RCEP：全球体量最大自贸区将为东亚和世界经济增长注入强劲动力　　人民网北京11月15日电 （栗翘楚）2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。 RCEP协定有哪些内容，RCEP协定签署对我国有何重要…【详细】

财经

前10月我国实际使用外资同比增长6.4% 延续稳中向好　　人民网北京11月16日电 （栗翘楚）11月16日，商务部发布数据显示，2020年1-10月，全国实际使用外资8006.8亿元人民币，同比增长6.4%（折合1150.9亿美元，同比增长3.9%；不含银行、证券、保险领域，下同），增幅比1-9月…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved