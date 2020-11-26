技术滥用埋风险 人脸识别竟然成了售楼处标配

原标题：人脸识别竟然成了售楼处标配

近日，一条“济南男子戴头盔看房”的小视频在网上热传。视频中，该男子戴着头盔进售楼处看房，以防范人脸识别系统的抓拍。

视频的流传令人好奇，人脸识别技术竟已无孔不入？记者走访发现，人脸识别系统在北京各售楼处同样已成标配，甚至绝大多数是在看房人不知情的情况下，以无感方式收集其面部信息。

■体验：进趟售楼处就被抓拍

昨天下午，记者以看房人的身份先后走访了金融街武夷·融御和台湖金茂悦两个楼盘的售楼处。在门口出示了北京健康宝、简单登记信息后，售楼员就把记者领到沙盘前开始介绍，短短一二百米的路程中，记者注意到，前台、沙盘、展示板等几个看房人必定会停留的地方，角落处都安装着一个摄像头，如果不留心观察，不一定会注意到。

这些摄像头会记录人脸信息么？当记者以好奇为由向售楼员提出疑问时，对方犹豫几秒后还是点头承认了。“您走进售楼处内，面部信息就会被采集进系统。当然，我们绝不会随便泄露您的信息，这么做只是开发商统计的需要。”

按照售楼员的说法，由于链家、我爱我家等渠道给楼盘带客成交是要支付佣金的，从成本角度，开发商更喜欢主动到访的看房人，为了方便甄别谁是谁的客户，便想出这套办法，“几乎所有售楼处都这么做，毕竟安装一套人脸识别系统的成本可能不足2万元。”

■探因：区分客户少给优惠

“北京如今九成以上的售楼处都安装有人脸识别系统，目的是用于区别客户。”一位房地产业内人士向记者透露，现在进入售楼处的客户，有的是看到企业宣传自行前往，即自然到访客户；有的是由链家等中介带上门的，即渠道客户。精准的人脸识别系统能帮助企业锁定身份，避免本场销售人员和中介人员互相扯皮。

“我就是签约时才发现自己已经被人脸识别了。”不久前刚在南四环某楼盘购买了一套商品房的王先生告诉记者，直到交定金前，销售人员才表明，虽然他是在经纪人陪同下签的约，但由于人脸识别系统记录到他曾主动到访过一次，因此不能享受2%的优惠，“两个价格相差近20万元。”

“对于售楼处的人脸识别系统，绝大多数情况下看房人并不知情。”上述人士透露。一家名为“万店掌”的智能硬件商在其网站中直白地指出，在售楼处这样的环境下顾客肯定不会非常配合进行人脸采集，其开发的人脸识别系统，具备提高无感人脸识别率的方法，特别适合于售楼处。

■专家：私自采集涉嫌侵权

“数字密码可以更换，指纹密码至少有10个，可人脸只有一张，不可更换。”有网友忧心忡忡地留言。

售楼处标配人脸识别系统背后，人们更关注的还是被动接受人脸信息录入引发的隐私泄露风险。毕竟，技术应用与技术滥用之间，可能仅一墙之隔。

就在11月20日，杭州市富阳区人民法院刚公布一则判决，杭州野生动物世界因单方面修改合同，要求市民郭兵改指纹为面部识别，存在违约，赔偿郭兵合同利益损失及交通费共计1038元。这也被称为“中国人脸识别第一案”。不过，这一案例并未裁定杭州野生动物世界人脸识别“越界”。

记者了解到，经过今年新冠疫情的考验，国内人脸识别系统的技术手段已大幅提升，即便是在火车站、地铁等大客流情况下，也能精准识别人脸，“不摘口罩识别”成为不少设备供应商标榜的亮点。但这也意味着今后消费者在售楼处等商业场所，被无感“盗取”人脸信息的概率越来越高。

“现在的人脸识别、瞳孔识别、指纹识别等新技术在公共安全、金融贸易等领域有广阔的应用前景，但也给个人信息泄露埋下了巨大的安全隐患。一旦这些极私密的个人信息被不法分子滥用，将危及公民的人身安全、财产安全。”北京威诺律师事务所主任杨兆全告诉记者，网络安全法第41条明确规定，网络运营者收集、使用个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则。人脸信息作为个人生物信息，具有唯一性和高度敏感性。售楼处私自采集人脸信息的做法，属于商家为私利所实施的行为，显然构成了对公民人格权的侵犯。

“售楼处收集个人信息，应该是在明示告知、充分提醒的前提下，由公民选择是否提供、如何提供、销毁个人信息，在此过程中不能对公民的选择权予以不正当的限制。”杨兆全建议，各部门应加强对公民信息保护的执法力度，严厉打击非法搜集、使用、泄露公民信息的行为，做好行政执法和司法的联动办案，畅通投诉、举报的渠道，实现监管的有效覆盖。对于不得不依法使用公民个人信息的特定情况，应充分考虑其必要性，并采取完善的保护措施，防止公民信息超出必要使用的范围。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)