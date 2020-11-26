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40万条个人信息泄露 圆通被约谈

马婧

2020年11月26日07:55  来源：北京日报
 
原标题：40万条个人信息泄露 圆通被约谈

　　本报讯（记者 马婧）近日，圆通内部员工与外部不法分子勾结导致40万条个人信息泄露一事引发社会关注。上海市网信办官方微信公众号昨天发布消息称，上海市网信办网安处会同青浦区网信办、青浦公安分局、区商务委、区邮政管理局约谈了圆通公司，责令圆通公司认真处理员工违法违纪事件，做到信息对称、及时公开、正面应对，加快建立快递运单数据的管理制度。

　　今年7月，圆通速递有限公司河北省区内部员工与外部不法分子勾结，利用员工账号和第三方非法工具窃取运单信息，导致40万条个人信息泄露，相关犯罪嫌疑人于9月落网。11月16日起，伴随此事件被媒体公开报道，“圆通内鬼租售账号导致40万条个人信息泄露”等相关话题引发网民热议。

　　对于此次事件的整改进展，记者联系了圆通公司，截至昨晚发稿未有最新回应。

　　今年9月8日，国家邮政局邮政业安全中心发布了一系列快递大数据服务产品，其中就重点提出了针对快递信息安全的解决办法。记者获悉，为保护公民信息安全，邮政业安全中心打造了中间号技术安全平台，面向公众用户和快递员提供免费的隐私面单，整个快递过程，客户只需告知快递员要使用隐私面单，快递员选择开通快递虚拟号打印面单，即可将面单打印的收寄件人的真实电话号码替换为以95013开头的15位虚拟号码。

　　业内人士建议，除了加快推广隐私面单，在快递企业内部，也需要探索对用户下单时的真实号码进行加密处理，通过技术手段提高快递员查看用户真实手机号码的门槛，以减少信息泄露的风险。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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