境内债市融资规模收缩明显 房企资金压力难减

贝壳研究院发布的最新报告显示，11月16日到11月22日的一周内，房企境内外债券共发行19笔，较前一周减少5笔，融资（含计划）金额约222.2亿元，融资金额环比前一周减少19.8%。

具体来看，境内债市规模收缩明显，期内房企新发行境内债券126.6亿元人民币，环比减少30.1%。境外债市较为平稳，规模与前一周基本持平。上周境外债发行7笔，发债规模约合人民币95.6亿元，环比微降0.2%。

贝壳研究院高级分析师潘浩表示，主要受到相关债券违约影响，境内债市受到短期冲击，上周房地产行业规模约45.7亿元的5笔境内债券取消或延期发行，其中，4笔取消，1笔延期，取消或延期发行的债券数量较前一周增加3笔。

珠海华发集团表示，由于近期债券市场波动较大，为合理降低发行利率，控制公司融资成本，经发行人、主承销商、律师及全体投资人协商一致，决定取消原定于2020年11月19日可续期公司债券（第四期），原计划发行规模不超过人民币25亿元。北京城建15亿元第三期超短期融资券也取消发行。

一面是还债压力居高不下，一面是监管继续紧缩。事实上，目前已提交注册的金科地产2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期），11月9日，项目状态从此前的通过更新为不通过。对此，金科地产相关负责人回复称，交易所要求将此前630位时点的报表更新为930时点数据。鲁能公告也显示，鲁能集团第一届董事会第三次会议和发行人控股股东国家电网批准发行人申报发行额均为不超过40亿元，但最终，经中国证监会批准，同意公开发行不超过34亿元的公司债。绿地公告也显示，2月26日申报稿计划融资180亿元，但11月最新发布的封卷稿显示，最终融资额定为170亿元。

房企还债压力并未降低。金科公告显示，发行人拟安排本次债券偿还公司债券兑付或回售本金或利息。鲁能表示，本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司在未来两年内到期或行权的公司债券。绿地控股表示，计划偿还需于2020年12月10日兑付的，发行金额共100亿元债券，拟使用募集资金偿还金额94.13亿元；同时偿还2021年1月21日兑付的发行金额为100亿元债券，拟使用募集资金偿还金额85.87亿元。

业内人士表示，随着监管进一步趋严，房企资金压力难减，未来如何稳定资金链将成房企重中之重。预计在“三条红线”政策落地的背景下，除进一步加大融资力度外，出售项目、引入战略投资现象或将增多。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)