政策多路开闸 险资加速布局资本市场

险资调研上市公司次数对比

数据来源：根据东方财富Choice数据整理（截至11月25日）

日前，取消财务性股权投资行业限制、优化权益投资上限等多项险资运用支持政策相继推出，逾22万亿元险资“松绑”信号强烈。今年以来，险资在资本市场布局的步伐持续加快，保险机构调研A股上市公司次数、持仓金额等多项权益类投资指标均已超过去年全年。银保监会数据显示，当前保险资金投资A股达总市值的3.44%。

险资运用获政策多面“松绑”

积极引导中长期资金入市是资本市场改革发展的重要举措之一。今年以来，银保监会数度发文“松绑”险资释放强烈信号，对险资运用支持政策进一步升级。

今年以来，监管层对险资运用可谓多路“开闸”。近日，银保监会发文明确取消保险资金开展财务性股权投资的行业限制。10月，银保监会下发《关于优化保险机构投资管理能力监管有关事项的通知》，取消股票等领域投资管理能力的备案管理。7月，银保监会发布《关于优化保险公司权益类资产配置监管有关事项的通知》，打破此前权益投资上限为30%的天花板，同时连发三文对保险资金参与国债期货、金融衍生品及股指期货交易进行规范。

业内人士表示，一系列涉及保险资管产品业务、金融衍生工具、投资能力建设、投资比例优化、投资工具开放等政策措施，对市场主体扩大投资空间、改善资产配置、提升风控能力发挥了重要作用。

苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金表示，保险资金一般关注5年、10年的长期资产走势，其长期投资特征明显。险资入市除了本身带来流动性外，一方面，可以提升股市中价值投资的比例，使市场运行更加健康；另一方面，可以提高机构投资者的比例，使市场发展更加成熟。他进一步指出，对于险资自身而言，随着权益型资产配置比例的提升，将长期提高保险公司的资产管理收益。

中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云表示，面对低利率环境，险资在风险可控的前提下可适当提升权益类资产配置比例，在保持总体规模稳定的基础上，抓住A股波动向上的结构性机会进行配置。同时，继续挖掘大市值、业绩优、高ROE、较低估值的蓝筹股的长期投资机会，为保险资金带来正向较好收益。

多项权益投资指标超去年全年

政策支持下，险资布局资本市场脚步已然提速。银保监会数据显示，截至三季度末，我国保险业总资产达22.44万亿元，较去年同期增长12.42%；资金运用余额达20.71万亿元，较去年同期增长16.48%。保险资金投资A股占总市值的比例已经达到3.44%。

从具体指标来看，相比去年，今年险资调研A股上市公司次数、持仓金额均有显著增加。

东方财富Choice数据显示，今年以来共有150家保险公司或保险资管公司参与A股上市公司调研，调研次数共计3875次。而去年全年，135家保险公司或保险资管公司参与A股上市公司调研仅1622次，调研次数增幅达到138.90%。实际上，今年下半年至今的1674次调研已经超过了去年全年的水平。

此外，大型、中小型险企等“全谱系”险企参与调研的次数均普遍提升。记者根据东方财富Choice数据统计，今年以来共有五家险企对上市公司的调研次数超100次，而去年仅有中国人寿一家；调研次数在30次以上的共32家，占比为21.3%，而去年仅为11家，占比不到10%。

在资产配置上，险资重仓A股上市公司流通股的持股数和持仓金额相比去年同期也有所增长。东方财富Choice数据显示，截至今年三季度末，险资共现身A股396家上市公司的流通股股东中，相比去年同期的363家增加近10%；持仓金额达1.52万亿元，比去年同期的1.32万亿元增长超15%。其中，三季度净买入3986.61亿元。

中保协披露的信息显示，仅今年上半年，险资举牌次数便已经超过去年全年，举牌保险公司既包括中国人寿、中国太保这样的大型险企，也包括百年人寿、中信保诚、安信农险等中小险企。

数据背后，是险资在权益投资中寻觅优质资产的强烈意愿。今年下半年，险资“扎堆”调研的A股上市公司集中于医药、科技领域，中小板、创业板和科创板上市公司受到越来越多的关注。11月调研数据显示，最受保险公司关注的个股分别为迈瑞医疗、汇川技术和歌尔股份，接受调研次数均在20次以上。数据显示，今年以来，这三只个股涨幅均在80%以上。而险资较为关注的医药、电子板块年内也多次居于板块涨幅榜前列。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)