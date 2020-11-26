三大拐点确定 电子行业整体景气度料上行

电子行业单季度归母业绩情况

今年以来，电子行业市场需求虽受疫情影响，但以5G、云计算、人工智能、可穿戴等为核心的创新周期不断加强，电子行业发展总体势头向好。机构认为，电子行业三大拐点已经确定，2021年有望迎来整体景气度上行。

从业绩来看，国金证券研报显示，2020年前三季度电子行业营收为17135亿元，同比增长6.4%，归母业绩为920亿元，同比增长25.7%；其中第三季度电子行业单季度营收为6718亿元，同比增长11.4%，单季度归母净利润为420亿元，同比增长35.3%，行业景气度持续回升。第三季度电子行业毛利率为17.5%，同比提升1.7pct，环比提升0.1pct，净利率为6.4%，同比提升1.4pct，环比提升0.4pct，盈利能力稳中有增。

国盛证券认为，电子行业三大拐点已确定。首先，板块业绩拐点确定，存货占比大幅下降，核心龙头企业业绩超预期，且分布于全产业链；其次，市场预期拐点确定，外部环境变化、政策周期强化、产业链自主化趋势不变。第三，全球产业拐点确定，下游需求环比改善，龙头企业三季度业绩高速增长的同时，普遍给出了未来行业景气的乐观指引。

消费电子领域，兴业证券认为，受益于疫情后经济恢复和5G换机潮，预计今年中国的5G手机销量达1.54亿部，5G手机渗透率将达46%；预计2021年中国的5G手机销量将达到2.96亿部，全年渗透率占比将达82%。同时，海外5G手机换机潮也将陆续启动，预期2021年全球5G手机销量将超5亿部，5G手机渗透率将从今年的17%上升到37%。国海证券表示，TWS、VR/AR、IOT等5G新兴应用有望接棒5G手机成为消费电子增长的新动力。

面板产业或迎来持续的价值回归。兴业证券称，面板产业或将迎来历史上少有的周期长、上涨幅度高的景气度向上。近日，韩国面板巨头三星显示和LG显示相继宣布将于2020年底退出LCD市场转战OLED，但大陆厂商新增产能仍不足以弥补退出份额，预计2021年全年整个TV面板需求将处于紧缺状态。产业政策利好不断、下游产品升级加上国产手机厂商的扶持，将推动我国OLED产业进入发展快车道。国海证券也表示，未来行业洗牌将逐步完成，全球面板显示产业竞争格局将明显优化，国内面板行业龙头将充分享受行业集中度提升、周期性变弱带来的长期盈利红利。

半导体领域，兴业证券认为，在扩产高峰叠加国产替代的双轮驱动下，国内的半导体设备和材料厂商有望迎来持续性的景气高点。国海证券也表示，国内半导体产业趋势向好、国产替代加速、政策资金全面支持的发展逻辑并未改变，半导体行业仍是未来三至五年的投资主线。中长期来看，国内半导体自主可控的必要性和紧迫性凸显，伴随着5G、AI、云计算、汽车电子、IOT等新兴应用的兴起，国内半导体产业链将加速崛起。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)