“互联网+”灵活就业群体画像:需更多金融服务

在近日举行的中国普惠金融国际论坛期间，中国人民大学中国普惠金融研究院联合58同城、58金融等发布了《“互联网+”灵活就业群体的金融服务现状与需求》报告（下称《报告》），描绘了“互联网+”灵活就业群体的画像，刻画了这类群体金融服务的特点及诉求，并提出政策建议，以发展和完善面向灵活就业群体的普惠金融。

《报告》研究主要基于的调研问卷中的灵活就业领域包括餐饮配送、家政服务、共享交通、直播/短视频、物流仓储等。《报告》指出，灵活就业者承受着不稳定因素多、生活与工作界限模糊、职业发展不稳定、工资收入不稳定、劳工保障欠缺的苦恼。通过适当的金融服务来缓冲不确定性、降低风险、平滑收入对于灵活就业者的生产生活来说至关重要。

今年发生的疫情就凸显了灵活就业者金融需求的这一特点。“在疫情发生后58金融接收到的信贷申请总体订单量是上升的，相比疫情前，近一半的灵活就业群体增加了信贷类产品的使用。”58金融副总裁余训培在接受《经济参考报》记者采访时表示。

《报告》还指出，灵活就业群体的借贷满足率低，群体中负债工作人群占比高。灵活就业人员对数字金融平台上贷款服务的使用显著高于稳定就业人员。调研数据显示，高达85%的受访灵活就业人员参与了社会保险，其社保覆盖率高，但保障水平较低。针对社保中的养老保险一项，灵活就业者参与积累制养老金的水平低于稳定就业者。同时，相比于稳定就业群体，灵活就业群体的商业保险覆盖率更低。20%的受访灵活就业者表示没有购买任何商业保险，而这一比例在稳定就业群体中只占7%。对于灵活就业者，储蓄是其主要理财方式，多数灵活就业人员有日常储蓄的习惯，占比达到97%。

为更好地促进灵活就业市场健康稳定发展、满足灵活就业者金融需求，《报告》建议，适度鼓励平台，利用其数字和技术优势与金融机构合作，为灵活就业人员提供合适的金融服务。

“应联合社会主体完善征信体系建设。灵活就业群体征信完善难度大，工作和收入不稳定，需要找到一些行为数据逐步验证和完善征信记录，比如找工作、租房、搬家等。应鼓励金融机构和服务于灵活就业群体的互联网平台合作，找到灵活就业群体的消费场景，从而帮助金融机构有效识别灵活就业群体的消费需求。同时，要建立和完善多层次的金融产品供给体系。”余训培表示。

据他介绍，目前58金融针对灵活就业群体提供包括信贷服务和保险产品在内的金融产品和服务。余训培表示，信贷服务方面，58金融针对灵活就业群体不同阶段的不同需求提供信贷服务。比如针对初入社会期的生活日常开支、成家立业期的装修以及养儿育女期的子女教育开支等，都有不同的产品提供。

另外，58金融旗下保险销售公司引入保险公司低保费、高保障的惠民保，帮助灵活就业群体提高保障能力。为保障灵工求职者求职安全、保护招聘企业的权益，58金融还推出了求职保险。“针对灵活就业群体设计产品时，58金融充分考虑灵活性，颗粒度很细，时间上可以以天、小时，甚至是签到一个动作为基准，让产品快速生效，满足灵活就业群体需求。”余训培说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)