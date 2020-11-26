人民网>>财经

暴利惊人 “黑吃黑”牵出长江成品油走私乱象

2020年11月26日08:03  来源：经济参考报
 

　　驾驶“执法艇”，身穿迷彩服，冒充“军警”，暴力抢劫油船……去年5月，一起长江航道太仓段“黑吃黑”劫案，令江苏省苏州市张家港市人民检察院办案检察官震惊，没想到今天的长江上，还会发生这样不可思议的案件。

　　由案件延伸而来的调研，又将隐匿在这起案件背后的成品油走私乱象进一步曝光。张家港市检察院调研发现，长江航道上的成品油走私问题存在多方面安全隐患，打击面临一系列难题，亟待多部门联合进行治理。

　　成品油走私案件时有发生

　　2019年1月28日凌晨，走私成品油的“振伟油96”船关闭AIS——船舶识别系统，在长江上隐蔽航行。突然，一艘“执法艇”靠近，一群身穿迷彩服、自称是“军警”的男子登船“检查”，并给船员戴上手铐，罩上头套，强行带离油船，然后将船上400余吨柴油过驳后全部运走。

　　这是长江航道上一起典型的“黑吃黑”暴力抢劫案，没有任何人报警。不过，长江航运公安局苏州分局还是通过特勤人员捕捉到了这一劫案信息。与此同时，无锡市公安局在办理另一起涉黑案件时，也发现了相关涉案人员密谋抢劫的线索。

　　最终，两地公安联手，将相关涉案团伙20余人抓获。经审讯调查，这一团伙在2018年8月至2019年5月，共计实施类似抢劫案6起，抢劫走私的柴油1300余吨，销赃获利800余万元。

　　“这并非全部案件。”张家港市人民检察院办案检察官徐晶说，“从主要嫌疑人口中得知，他们之所以实施类似抢劫，是因为他们之前也被人这样抢劫过，只是没有报警。”

　　案件缘起于成品油走私。张家港市检察院没有停留在案件办理上，而是延伸开来，深入调研了长江成品油走私乱象，并于今年8月形成了一份报告。张家港市检察院调研表明，从公安机关打击情况来看，上海、南通、苏州、镇江、南京各段均有非法运输成品油案件发生，且都有重特大案件发生。其中，仅苏州2019年就查扣船只57艘，查获走私成品油24000余吨，涉案金额1.4亿元。

　　“这只是查获的案件。按蟑螂定律，成功上岸的非法油品数量、价值只会更加惊人。”徐晶告诉《经济参考报》记者，调研中，长航公安机关办案民警告诉他们，在一次执法过程中，随机检查6艘油船，其中竟有4艘涉嫌走私。

　　违法成本低 暴利惊人

　　张家港市检察院副检察长丁建勤牵头进行了成品油走私乱象调研。据其介绍，走私油品主要由10万吨以上的大型油轮运至我国附近的公海，然后由中大型船只过驳进入长江口，再由中型、小型、微型船只多次过驳，沿江而上，以蚂蚁搬家形式，在沿江各类小码头、临时码头上岸，最终流向各类加油站或小工厂、小作坊。

　　调研表明，成品油走私暴利惊人，而违法成本却很低。以300吨左右的小型运油船或改装船只为例，其价格大约为50万元至60万元，拉一船油成功上岸，利润可达20万元至30万元，即使船只有被查扣风险，只要能偷运二三次上岸就能回本。

　　丁建勤说，近年来，苏州当地公安多次开展打击成品油走私专项行动，但非法运输、非法经营和走私成品油等行为依然屡禁不绝，案件仍处于高发态势，成品油走私不仅冲击成品油市场，造成国家大量税收流失，还带来其他诸多方面的安全隐患。

　　首先是威胁长江航路安全。长江上走私船只以中型、小型、微型船只居多，这些船只经常不在规定航道行使，随意穿梭，乱停乱靠，严重威胁其他船只正常通行。这些船只大多选择夜间航行，为躲避监管，经常关闭信号灯、应急灯、照明灯等夜间航行灯光设备以及AIS系统，令其他正常航行船只无法电子预警，不能及时避让。

　　其次是滋生次生犯罪。从张家港市检察院办理的这起案件来看，成品油走私，不仅会带来非法运输、非法经营等诸多违法行为，还会滋生“黑吃黑”抢劫案，为黑社会组织提供犯罪资金。据介绍，无锡警方之所以介入长江航道太仓段抢劫案，就是发现一批刑满释放人员突然经济宽裕，原来竟是被雇佣准备实施抢劫。

　　再次是存在安全隐患和污染问题。走私成品油过驳作业中，多为“三无”船只，既无资质，又无专业过驳设备，无专业操作船工，且上岸后也通常采用改装的“黑加油车”运输，易引起爆炸、起火等安全事故和油料泄漏污染环境。另外，走私成品油不少为劣质超标油，特别是硫含量超标几十倍至数百倍不等，燃烧后会产生大量污染气体。2020年4月4日，长航公安机关查扣4艘非法运输成品油的油船，经鉴定，承运的2100余吨成品油硫含量均超标。

　　打击存难点 亟待联合治理

　　张家港市检察院调研表明，从近年发案情况来看，成品油走私呈现愈演愈烈之势，与防范、打击面临一系列难题有关。

　　一是发现查处难。张家港市检察院检察一部主任寇建坤介绍，一方面，走私成品油船只大都会采取夜航、关闭AIS等手段躲避监管；另一方面长江中下游江面宽阔，执法力量不足，难以覆盖全部航道，给了不法分子可乘之机。

　　二是证据收集难。走私成品油过程中，“幕后老板”通常不上船，与船主、船工单线联系，一旦走私船只被扣押，立即“断尾求生”。仅处理船主、船工，无法触及“幕后老板”根本利益。另外，涉案人员反侦查意识强，遇执法人员登船检查，往往会将涉案手机、账簿等丢入江中，增加取证难度。

　　三是联合打击难。成品油走私过程中，从近海到进入长江各段，再到上岸，由不同部门监管；运输、销售、车辆与船只改装等各环节，也由不同部门管理，总共涉及十多个职能部门，各部门间信息共享、联合执法难度大，难以形成打击合力。

　　四是案件定性难。成品油走私涉及很多环节，特别是运输环节，部分运输船只虽在长江航道被查扣，但此时油已进入境内，来源难以追查，相关涉案人员是否构成刑事犯罪，具体适用哪个罪名，目前都还未形成共识。从行政违法角度看，也涉及不同的法律法规，如《成品油市场管理办法》《道路运输条例》《道路危险货物运输管理规定》《危险化学品安全管理条例》等。

　　五是财物处置难。走私成品油及运输船只被查获后，处置需耗费大量人力物力财力。因办案周期长，执法部门需租用码头停靠装有成品油的船只，而且还要经常保养，否则船只腐蚀损坏，可能造成成品油泄漏污染环境。另外，停放时间过长，船舱中可能形成一定密度的油气混合物，存在爆炸风险隐患。

　　面对这一系列问题，张家港市检察院认为，在持续开展成品油市场专项整治，守好入境、入江第一道关的同时，还应建立健全联合查处协作配合机制，建立海上水上陆上一体化执法信息共享平台，相互通报海上成品油走私、水上非法运输、陆上非法运输等案件信息，提高打击针对性和有效性，同时明确定罪量刑标准，提升司法打击的震慑力。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

国家发展改革委：宏观经济逐步复苏并趋于好转　　人民网北京11月17日电（许维娜）10月我国宏观经济相关指标表现如何？如何保障供暖季天然气供需平衡？国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？另外，在应对债务风险以及违约处置方面有哪些新举措？ 17日上午，国家发展改…【详细】

财经

发改委：三方面合力保障“十四五”重大工程实施　　人民网北京11月17日电（许维娜）“十四五”规划建议提出，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程建设。国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？ 国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在例行新闻发布会上表示，按照“十四…【详细】

财经

解读RCEP：全球体量最大自贸区将为东亚和世界经济增长注入强劲动力　　人民网北京11月15日电 （栗翘楚）2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。 RCEP协定有哪些内容，RCEP协定签署对我国有何重要…【详细】

财经

前10月我国实际使用外资同比增长6.4% 延续稳中向好　　人民网北京11月16日电 （栗翘楚）11月16日，商务部发布数据显示，2020年1-10月，全国实际使用外资8006.8亿元人民币，同比增长6.4%（折合1150.9亿美元，同比增长3.9%；不含银行、证券、保险领域，下同），增幅比1-9月…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved