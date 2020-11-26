全球战略定位报告：全球年轻人更看好中国

11月24日，《财富》（中文版）和里斯战略定位咨询在《财富》世界500强峰会上联合发布《全球战略定位报告：国家心智资源中的万亿机会》中国版（以下简称“报告”）。报告显示，全球接受调研的年轻人更看好中国，中国有望赢得未来。

里斯战略定位咨询中国合伙人肖瑶表示，报告调研了中国、美国、德国、法国、英国、印度六个国家超过7000名消费者。对于全球消费者而言，认可中国不再是围绕历史、成本等传统认知，而是具有颠覆性的，科技排在了第一位。德国、法国、英国、美国年青一代对中国的印象，明显好于年龄更大的人。与此同时，高收入群体对中国的打分明显高于其他人群。德国人对中国的打分最高，他们认为，中国的科技创新性更领先。

报告显示，在世界的认知中，中国正从“中国制造”迈向“中国品牌”，而要真正实现“中国品牌”，中国企业的全球品牌构建是核心。对于中国企业，以茶、中餐、服装、智能网联电动车、草本护肤品为代表的品类蕴藏着巨大的打造全球品牌的机会。

《财富》全球CMO迈克尔·约瑟夫（Michael Joselof）表示，2020年是全球商业面临挑战的重要节点，更需要探求全球品牌的蓝海机会。他们和里斯咨询共同参与，希望用另一种视角来看商业，共同探求世界范围内最具潜力的商业品类，并为其发展提供指引。

报告聚焦“国家心智资源”，肖瑶解释称，心智资源是通过长时间积累下来的认知资源，消费者对于某个国家和地区的心智资源根深蒂固，是通过一代人甚至几代人的传承所形成的。企业在打造全球品牌的过程中往往对资金、团队、技术等有形资产较为重视，而忽视了“心智资源”这样的无形资产。企业及品牌应该充分利用国家心智资源，从而达到事半功倍的效果。

中国品牌和中国企业正在不断走向世界。2020年8月，在《财富》世界500强排行榜上，中国（含香港）公司数量达到124家，首次超过美国（121家），实现了历史性跨越。20世纪造就了众多美国品牌走向全球，诞生了可口可乐、宝洁等无数千亿级乃至万亿级市值的全球品牌，那么21世纪，是中国品牌打造全球品牌的绝佳机遇。

肖瑶认为，中国市场作为一个极具活力的市场，中国品牌会面临着越来越多全球品牌的竞争，因此，在这样的背景下，打造全球品牌是一个必然的选择。根据不同品类的国家心智资源特征，塑造全球品牌的方式和方法也不尽相同。茶这类具有国家认知优势的传统品类就应该放大“中国”，而像中餐这类应该聚焦心智中的细分品类，服装应抓住核心认知优势市场，汽车这类传统行业需要结合中国科技与创新的国家标签，深入挖掘品类创新的机会。

报告显示，世界对于中国品牌的认知，正在逐渐摘去“低端”的帽子。收入越高的群体对中国品牌的认可度越高，心智资源越好。中国的影响力正在经历经济层面自上而下的扩散，传统低端制造业的中国形象正从高端人群开始潜移默化地逐步改善。科技和创新已超越性价比，成为中国品牌的第一标签。

肖瑶表示，报告显示，海外消费者对中国品牌的印象甚至高于中国制造，这与传统认知中“中国制造强于中国品牌”的印象截然相反。在全球化遇到挑战的时候，希望报告给全球企业注入一针强心剂，使其坚定信念塑造全球品牌。中国在世界舞台上正处于转型阶段，中国经济的持续发展与中国品牌的全球打造将息息相关、相辅相成。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)