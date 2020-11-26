美国第三季度GDP增长率修正值33.1% 与10月数据一致

新华社华盛顿11月25日电(记者许缘 高攀)美国商务部25日公布的修正数据显示，今年第三季度美国国内生产总值(GDP)按年率计算增长33.1%，与10月末发布的初次数据保持一致。
当天发布的数据显示，今年第三季度，占美国经济总量约70%的个人消费支出增长40.6%，较初次数据下调0.1个百分点。其中，受疫情打击最为严重的服务支出增幅达到37.6%。反映企业投资状况的非住宅类固定资产投资增长21.8%，与初次数据相比上调1.5个百分点。
美国商务部通常会根据不断完善的信息对季度GDP数据进行三次估算。
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