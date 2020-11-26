北京亮出最新国有资产“家底” 国有企业资产总额近8万亿元

本市亮出最新国有资产“家底” 国有企业资产总额近8万亿元

昨天上午（25日），北京市2019年度国有资产管理情况的综合报告，以及企业国有资产（不含金融企业）管理情况的专项报告提请市十五届人大常委会第二十六次会议审议。

综合报告显示，截至2019年末，全市国有企业资产总额7.94万亿元，其中市级国有企业资产总额6.09万亿元。全市行政事业单位资产总额1.27万亿元。国有自然资源资产方面，全市土地资源总量164.10万公顷，发现各类矿产127种，实有森林资源面积79.20万公顷，水资源总量24.60亿立方米。

北京市管企业利润总额首次突破千亿元

专项报告显示，2019年全市各级国有企业（不含金融）实现营业总收入19690亿元，利润总额1231亿元，分别同比增长7.3%和1.4%。其中，市国资委监管企业资产总额5.6万亿元，2019年实现营业总收入16586亿元，利润总额首次突破千亿大关，达到1040亿元，分别较“十二五”末增长55.8%和76.6%。

根据本市国有企业构成情况看，截至2019年底，全市共有各级国有企业10742家。其中，市级国有企业按照“5+N”的格局分布，“5”指市国资委、市文资中心、中关村管委会、经开区管委会、市科委5家履行出资人职责机构所出资企业，“N”指行政事业单位所办企业。

5家履行出资人职责机构出资企业在境外投资注册企业共781户，主要分布在中国香港、美国、欧洲等国家及地区，涉及房地产、汽车制造、投资与资产管理、环境治理等行业。

全年推动10家一级企业重组

为进一步提升国资监管效能，本市授予12家一级企业资产评估管理权限，将2家企业改组为国有资本投资、运营公司。对境外审计问题开展专项整改，对全部一级企业及1000余户重点子企业，开展融资性贸易、P2P等高风险业务排查，平均资产负债率同比下降0.58%。

在提升国有资本配置效率方面，全年推动实施10家一级企业重组，目前，北汽集团、首钢集团两家企业进入世界500强，17家企业进入中国500强，19家企业资产超千亿。国有资本经营预算支持企业创新比例超过30%，全年退出“僵尸”企业163户，压减法人户数645户，企业管理层级全部控制在四级以内。

此外，在全国率先出台混合所有制改革操作指引，全年实施147个混改项目，引入外部资本247亿元。（记者 高枝）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)