财经观察：香港多措并举巩固国际金融中心地位

新华社香港11月25日电 题：香港多措并举巩固国际金融中心地位

新华社记者 李滨彬

香港特区行政长官林郑月娥25日发表施政报告时表示，香港作为国际金融中心久经考验，面对新冠肺炎疫情和全球经济动荡的挑战，香港自信地展现了金融系统的韧力和稳定性。

市场人士认为，施政报告在内地与香港金融互联互通方面再添亮点，进一步促进房地产投资信托基金和私募基金的发展，有助于确保香港资本市场的活力，并不断提升金融市场的竞争力和吸引力。

金融稳定 锐意发展

林郑月娥介绍，香港联系汇率制度一如既往运作良好。港元汇率偏强并录得资金流入，而银行体系总结余也在年内显著增加，反映投资者对香港资本市场的持续兴趣及信心。银行体系保持稳健，主要银行的平均流动性覆盖率逾156%，平均资本充足率逾20%，远高于国际监管标准。2019年年底至2020年9月底，香港银行存款总额增长7.3%。金融服务业的其他环节如证券和保险市场亦一直运作有序。在国际形势和地缘政治风起云涌之际，特区政府及金融监管机构会继续密切监察市况的发展，确保金融稳定。

为巩固香港作为国际金融中心的地位，加强竞争优势，本届特区政府主动出击，推动私募基金、保险和强积金的市场发展。

林郑月娥表示，自2018年4月香港交易所修订了上市规则后，一共有36间属同股不同权、未有盈利的生物科技及在香港作第二上市的公司在香港上市，目前其总市值超过11万亿港元。施政报告还提出，特区政府将锐意推动香港房地产投资信托基金和私募基金的发展，巩固香港作为亚洲领先的私募基金枢纽地位。

香港中资证券业协会永远名誉会长、交银国际董事长谭岳衡表示，施政报告提出了一系列支持金融市场及金融服务业持续发展的具体措施，包括落实多项粤港澳大湾区措施尤其落实跨境理财通等，为重振香港经济注入新动力，相信将进一步强化与内地的金融合作及互联互通，增强香港作为国际金融中心和财富管理中心的地位。

内地和香港金融互联互通再添亮点

香港是国家的国际金融中心，近年通过多项金融互联互通的政策措施助力内地资本市场的对外开放，扩大了香港的金融业务。林郑月娥表示，中央继续支持香港巩固和提升国际金融中心地位。

港交所主席史美伦表示，施政报告彰显了特区政府致力于巩固和提升香港国际金融中心地位的决心，港交所对此表示热烈欢迎。特区政府积极支持沪深港互联互通机制的进一步扩容，有助于确保香港资本市场的活力，并不断提升竞争力和吸引力。

工银国际首席经济学家程实认为，施政报告中提出进一步促进香港金融业与内地市场互联互通的措施，将进一步畅通内地和香港市场的资金交流，一方面扩大境内资金投资渠道，另一方面将更有效引入国际资金参与内地资本市场。

融入国内国际双循环 发挥香港所长

市场人士认为，施政报告兼顾短期抗疫与长期发展，兼顾政治稳定与民生改善，兼顾融入大湾区建设及强化中介人角色，旨在尽快恢复信心、正本清源、坚定前行。

谭岳衡表示，要落实好这些措施，香港应在落实香港国安法的基础上重塑良好的政治生态，继续保持“一国两制”的独特优势，深入融入大湾区建设并在金融领域发挥更关键的作用，以加入区域全面经济伙伴关系协定为契机，巩固在“一带一路”建设及国际区域平台中投融资平台优势，继续发挥香港所长、服务国家所需。

程实表示，尽管面对一些不稳定因素，香港金融业仍保持稳定发展的势头，新股市场仍然活跃，全年集资金额将继续保持全球前列。巩固香港四大支柱产业之一的金融业发展，对香港的长远经济发展十分重要。施政报告提出的措施将有助香港进一步融入国内大循环，并成为对接国际循环的主要节点。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)