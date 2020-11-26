福建泉州对接战略性新兴产业项目65个 带动传统产业创新转型

人民网泉州11月26日电（刘燕婷）据福建泉州市工信局消息，今年来，泉州市共新对接战略性新兴产业项目65个，计划总投资343亿元，项目已开工44个，开工率68%。其中，投资额超过20亿元的项目有4个，分别是：通讯微电子及功率器件产业化项目（39.76亿元）、联东U谷·科技创新谷项目（30亿元）、射频、滤波器研发与制造产业化项目（29.98亿元）和大功率激光器研发与制造产业化项目（26.52亿元）。

“2020年新对接的项目投产后，将对泉州传统产业创新转型发挥较大的带动作用。”据介绍，为促进项目生成落地，结合落实“五个一批”项目管理意见，相关对接部门密切跟踪战略性新兴产业项目的投资建设进程，主动协调解决项目建设中存在的困难和问题，加快战略性新兴产业项目投资建设。

同时，泉州积极争取国家和省里集成电路产业投资基金，拓宽企业的融资渠道，聚焦支持产业核心项目。对符合泉州市战略性新兴产业发展方向、具有龙头带动作用或技术领先的重大项目，按照一事一议方式，给予重点支持，如，晋华集成电路和三安化合物半导体产业化项目。

“战略性新兴产业引进来了，智力支撑也要跟上。”今年，泉州发力引进战略性新兴产业领军人才和技术团队，完善人才政策，落实待遇，解决配偶安置、住房、子女就学等问题，让人才无后顾之忧。泉州对特别重要的行业领军人才，更是制定特殊人才引进政策，纳入市人才“港湾计划”一事一议研究，推动人才政策向战略性新兴产业人才倾斜。同时，设立国家级培训中心，重点培养战略性新兴产业的原始创新人才、工程化开发人才、高技能人才和经营管理人才。

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