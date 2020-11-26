生产一线煅成才 中国红牛员工刘磊荣获“全国劳动模范”称号

11月24日上午，2020年表彰全国劳动模范和先进工作者大会在京举行。红牛维他命饮料（湖北）有限公司生产一线员工刘磊荣获“全国劳动模范”称号。

现年34岁的刘磊是安徽省蚌埠市人，中国共产党党员，现任红牛维他命有限公司（以下简称中国红牛）湖北生产基地生产主管一职。2004年以实习生身份加入中国红牛，2006年调入湖北生产基地，历任生产线关键岗位操作工、配料组长、工序质量巡检员等职务。由于工作表现优异，2010年4月被评为“咸宁市劳动模范”称号，2015年4月被评为“湖北省劳动模范”称号，2020年11月被评为“全国劳动模范”。

刘磊不仅是技术攻关的能手，也是安全管理的好手。每一个新技术改造过程中，刘磊总是冲在一线，担当技术支持和设备调试的负责人，一方面想办法攻关技术难题，另一方面日夜实践摸索解决团队经验不足问题，同时制定相关作业标准，做好安全管理和全员培训工作，其负责的车间团队多次荣获“优秀团队”称号。

刘磊说，安全第一、预防为主、持续改进、综合治理是安全生产管理的宗旨。他将团队安全工作分三个阶段进行：安全教育，安全措施、安全检查3步骤进行，不仅是生产过程中操作安全做到面面俱到，还具体到员工上下班途中行车安全，甚至节假日出游安全等，都有针对性培训。他经常带领员工分析和总结每一个行业安全事故案例的原因和解决方案，监督、检查及时消除车间存在的安全隐患和不安全行为，将发现的隐患整改措施落实到个人，反复进行检查、整改、检查，他所带团队连续6年内“无安全事故”。

2020年1月，湖北省受新冠肺炎疫情影响严重，刘磊主动投身到咸宁一线抗疫工作中，主动联络和组织向“咸宁红十字会”捐赠中国红牛公司产品，并协助送到医护、社区等抗疫一线。为配合当地政府号召的不聚会、不外出、不传谣工作，主动承担志愿者工作，积极配合社区工作人员，在疫情期间，坚持给小区居民送菜，为小区老人提供生活便利等服务。

在接受“全国劳动模范”表彰后，刘磊说：“这份对劳动者的至高荣誉是属于中国红牛生产一线的每一个员工的。接下来希望随中国红牛不断攀登新高峰，扎扎实实、无怨无悔投入到全身心热爱的工作事业和生活中，为社会做出更大的贡献，承担起劳模的义务和责任！”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)