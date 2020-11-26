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逾2000个网点年内关停 银行网点出现关停升级潮

聂国春

2020年11月26日13:23  来源：中国消费网
 

　　中国消费者报报道(记者聂国春) 今年的“双11”已经落下帷幕，但银行网点拍卖仍在如火如荼地进行。《中国消费者报》记者在阿里拍卖平台看到，11月24日，农业银行呼和浩特分行下属5个分支网点将在线拍卖。

　　多个银行线下网点被拍卖

　　记者看到，此次被拍卖的5家分支网点均位于内蒙古自治区呼和浩特市，资产属于农行呼和浩特分行，11月24日起拍，起拍价多数在三四百万元。目前，每家网点均在拍卖平台吸引了三四百人围观。

　　事实上，这已不是农行首次拍卖线下网点。阿里拍卖平台显示，11月21日，农行鄂尔多斯分行原准旗支行营业用房和综合服务楼上线拍卖，虽然吸引了600多人围观，但无一人报名出价，遭遇流拍。

　　不只农行，建行也在此前的“双11”购物节当中拿出了7个线下网点出来拍卖，但最终全部流拍。11月19日，建行又一口气推出12个线下网点，其中3个位于广东省江门市，剩余9个网点均位于天津市，起拍价格从246万元至1604万元之间不等。

　　记者注意到，建行天津分行的部分标的已多次上线拍卖，其中位于天津市南开区的一个网点已流拍6次，目前起拍价是初始评估价的5.4折。

　　逾2000个网点年内关停

　　银行线下网点频频被拍卖的背后，是银行正在加紧撤并网点。

　　以农行为例，截至2015年末，其境内分支机构共计23670个，其中有3513个一级支行、19698个基层营业机构以及55个其他机构。2020年半年报则显示，其境内分支机构共计23064个，包括3431个一级支行、19141个基层营业机构及52个其他机构。5年间，农行一级支行和基层营业机构均有所减少，其中基层营业网点减少了557个。

　　其他银行的网点也在收缩。11月20日，鹤壁银保监分局批复同意河南省浚县农村商业银行车站、牛村、云溪、玉桥4个分理处终止营业。记者在银保监会网站搜索发现，今年以来，各地监管部门有关银行网点终止营业的批复就有2000多条，其中既有农村商业银行、城商行等中小银行，也有工行、农行、建行和邮储行等国有大行。从地域来看，作为现存银行网点数量最多、网点退出数量也最高的省份，广东省今年以来合计关闭网点260个，去年关闭银行网点超660个，现存 网 点 16897个。

　　银行加速线上化智能化转型

　　银行网点关停加速，也是近年来银行加大线上线下一体化经营的成果。

　　兴业银行北京亚运村支行的大堂经理告诉记者，以前该网点一天的排号量能达到100多人，此后业务量持续缩减。新冠肺炎疫情发生后，每天的客流量也就几十个人。“银行已将超过90%的线下业务搬到了线上，如投资理财、转账汇款等。”这位大堂经理表示，现在来柜台办理的多是一些老年人和企业客户。

　　中国银行业协会今年3月发布的数据显示，2019年银行全行业离柜率已达89.77%。疫情期间，社会公众足不出户便能办理金融业务，大部分业务可实现“非接触、云上办”。

　　在发力线上业务的同时，银行也在持续推进线下网点的智能化转型。记者在建行北京亚运村的一个网点看到，智能柜员机、智能现金柜员机、ATM机等自助设备一字排列，存取款、打印账户明细等操作都能通过智能机器进行。

　　城商行在这方面起步更早。在浙商银行北京旗舰店，智能机器人“小C”、多媒体屏互动平台、一系列智能化设备，以及半包围式的理财桌、无纸化的柜面操作等，将该网点打造成了一个有“温度”的场所。随着该网点2017年亮相北京三里屯，浙商银行也早早拉开了170家全国性网点的升级序幕。

　　部分老年人受影响

　　对于银行关停网点，多位80后对记者表示已经有好几年没去银行网点了，以前都是使用手机银行，现在支付、缴费和转账基本上用微信和支付宝了。

　　不过，也有一些老年人对银行网点关停表示很无奈。在北京亚运村居住的李大妈告诉记者，她本来想去附近的邮储银行取钱，结果走过去一看，已经开了几年的网点正在装修。

　　记者了解到，李大妈也开通了手机银行，但她表示自己基本不用。“有一次我在小区的超市买东西，用支付宝付款24元，结果我多按了一个4，一下子多付了200多元。幸好超市的人比较熟，当时就返还给我了，但我也再不敢用了。”李大妈说，还是用现金踏实，也不知道银行多久能装修好，希望快点开业，不然太不方便了。

　　监管部门也意识到了这个问题。记者看到克拉玛依银保监分局11月21日在关于工行克拉玛依阳光支行终止营业的批复中称，因毗邻农贸市场，小区人口密集，老年及高龄人员较多，阳光支行终止营业将无法满足周边居民及商户的金融服务需求。该网点的关停举措因此被监管部门否决。

　　联讯证券首席宏观研究员李奇霖表示，从受众群体上来看，未来银行网点的重点服务客户可集中在两类人身上。一是中老年客户，他们对互联网和电子银行的接受度和信赖度都比较低，更容易接受实体网点的服务;二是对服务要求较高的高净值客户，他们对银行产品和服务的要求比较多样化，面对面的沟通更容易传达和了解需求。“从长远来看，网点会面临一个阵痛调整的过程，那些善于抓住机遇、努力改变自己适应市场环境的银行有望抓住机遇获得更好的发展。”李奇霖说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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