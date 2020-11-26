我爱我家谢勇：以积极价值观驱动行业高质量发展

近日，我爱我家“守护者计划”启动仪式在京举行，该计划旨在规范化、系统化企业参与社区建设的模式，并以积极正向的价值观引领全行业正向发展，提升行业形象和影响力，驱动行业高质量发展。

我爱我家集团董事长谢勇在发布会上表示，房地产行业正面临着新旧动能的转换与经营模式的转型，只有以更加积极、正向的价值观驱动发展，才能凝聚最广泛的力量，保持创新能力，让整个行业实现“无限正循环”。

在数字科技推动生产力跨越式发展的今天，消费者对于居住环境和居住服务都提出了更高的要求，这意味着行业增长模式和发展动能面临改变。在谢勇看来，房地产经纪是一个面临转型的古老行业，但人和服务仍是基础要素与核心价值。仅我爱我家在全国就有5万多经纪人在社区周边，通过服务创造价值。从全行业来看，房地产经纪行业有着门店多、分布广、扎根社区深等特点，是商业社会中最接近社区与居民的组织单元。推动行业升级首先需要凝聚人心，让全体参与者对于行业和本职的认知升华到新的高度。

在讲到“守护者计划’的意义时，谢勇提出，个人在坚守岗位职责的同时，以更加积极主动的姿态服务邻里、守望相助是完成职业梦想与社会价值的统一。同时，企业参与社区共建共治，营造和谐、安定、便捷的民居环境，也是实现企业发展与善尽企业社会责任的完美统一。这“两个统一”是“无限正循环”的核心内容。

我爱我家“守护者计划”的提出是基于企业一直以来的服务基因。成立20年来，我爱我家在发展过程中始终坚持扎根社区、服务社区，开展了大量社区公益活动。在发布当天，一大批我爱我家经纪人的先进事迹也受到表彰和嘉奖：成功救出命悬6楼阳台的7岁女童，解救卡在快速车道护栏上的中暑昏迷老人，为醉酒休克男子做心肺复苏，与警民携手破获数亿跨省合同诈骗案……这些案例形成了“守护者计划”中的个人模范样本。

在今年的疫情中，社区服务更成为企业社会责任中的关键一环，“虽千万人吾往矣”的精神逐渐成长为一种向上的企业力量。我爱我家先后组织了600多支志愿者队伍，数万名志愿者在全国3000多个社区，累计服务200万小时以上。

近年来，随着我国社区发展走向成熟化和精细化，从中央到地方都对社区建设提出了更高要求——打造共建、共治、共享的社区治理新格局，形成人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体，已成为全体居民的共识和目标。

基于此，我爱我家“守护者计划”以公益事业为实践，将带动更多行业参与者加入到社区公益行动中来，树立正向发展的典型，提升行业整体形象，让行业发展开启“无限正循环”。谢勇表示，我爱我家愿携手全行业共同努力，让更多消费者分享行业发展的红利，拥有更多的获得感、幸福感、安全感。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)