京东快递小哥当选2020年全国劳模

11月24日，2020年全国劳动模范和先进工作者表彰大会在北京人民大会堂隆重召开，来自京东物流的快递小哥宋学文当选2020年全国劳动模范。

全国劳动模范和先进工作者五年评选表彰一次，代表着我国劳动工作者的最高荣誉。宋学文在京东物流工作的近10年时间里，行走超过32万公里、配送30万件包裹，零误差、无投诉、无安全事故，在平凡岗位上十年如一日，把每天的寄送快递做成了一门“学问”，用“有速度更有温度”的服务初心，赢得了他所服务的消费者的尊重。

宋学文来自内蒙古赤峰市，大专毕业后当过工人、干过个体，做过物业主管，2011年加入京东物流，作为中关村鼎好营业部的普通一员，负责当地的快递配送服务。“干一行爱一行，就是要不忘初心，时刻保持对工作的热心，在最平凡的岗位上把自己的价值发挥到极致。”这是宋学文对快递员工作的理解，他靠着一单单快递独创的配送方式，成为北京中关村的独特一景：每天上午，他都会按照货品大小码放，大件在下，小件在上，紧急的放明显位置；下午再按照收货公司、收货人的下班时间，把下班较晚的收件人货物放下面，下班较早的收件人货物放上面。他定期统计和分析客户的购物需求和特殊情况，梳理货物轻重缓急，再决定装车方式和配送路线。

“作为一名普通的劳动者，获得全国劳动模范，我特别地激动，能代表400万快递小哥获得这项荣誉，更是特别地兴奋。虽然说我们的工作很辛苦，但是得到客户和社会的认可，我觉得是最难能可贵的，也让我们更有动力把有速度更有温度的服务传递给更多消费者，让京东物流为更多人提供优质服务。”宋学文说。（毕磊）

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