民营经济，走向更加广阔的舞台

“要坚持‘两个毫不动摇’，为民营企业发展营造良好的法治环境和营商环境，依法保护民营企业权益，鼓励、支持、引导非公有制经济继续发展壮大。”以习近平同志为核心的党中央不断为民营经济营造更好发展环境，帮助民营经济解决发展中的困难，支持民营企业改革发展，让民营经济创新源泉充分涌流，让民营经济创造活力充分迸发。

“改革开放以来，党和国家为民营企业发展和企业家成长创造了良好条件。民营企业家富起来以后，要见贤思齐，增强家国情怀、担当社会责任，发挥先富帮后富的作用，积极参与和兴办社会公益事业。要勇于创新、奋力拼搏、力争一流，为构建新发展格局、推动高质量发展作出更大贡献。”11月12日，习近平总书记在我国近代著名企业家、教育家张謇创办的南通博物苑考察调研时说。

实力更强、活力更足……近年来，一家家民营企业茁壮成长，成为推动我国发展不可或缺的力量，成为创业就业的主要领域、技术创新的重要主体、国家税收的重要来源，为我国社会主义市场经济发展、政府职能转变、农村富余劳动力转移、国际市场开拓等发挥了重要作用。

不断为民营经济营造更好发展环境

“最困难的时候挺过去了，扣非净利润比去年同期增长超40%！”看着新鲜出炉的第三季度财报，浙江亚厦装饰股份有限公司董事长丁泽成兴奋不已。享受3亿多元低息抗疫专项贷款，阶段性减免社保费政策为企业节省开支1200多万元，缓缴税收1200多万元……丁泽成感慨，虽然今年企业遭受了疫情冲击，但好政策让企业渡过难关、站稳脚跟、逐步恢复元气，“订单还在陆续到来，明年的发展会更好！”

从延缓小微企业、个体工商户所得税缴纳，到阶段性减免企业社保费，再到增强金融支持实体经济力度……今年以来，为帮助企业克服疫情影响，一项项惠及民营企业、中小企业的政策相继出台，让许多企业家倍感温暖。

近年来，各地区各部门在党中央坚强领导下，持之以恒为民营经济营造更好发展环境。

——释放改革红利，让民营企业发展空间更广。

7月27日，华东地区最长高铁隧道——杭绍台铁路东茗隧道全线贯通。这条技术难度颇高的铁路有着特殊的“身份”——我国首条民营资本控股高铁。

东航物流混改引进民营战略投资者、石油天然气行业上游对外资和民营企业放开、民营企业500强中民营电力企业增至10多家……近年来，市场准入负面清单制度深入实施，公平竞争审查制度逐步落实，混合所有制改革加快推进，越来越多的民营企业更加顺利地进入重点行业和领域。

——持续减税降费，让民营企业轻装上阵。

2019年全年新增减税降费2.36万亿元，其中新增减税1.93万亿元，民营企业合计减税1.26万亿元，占全部减税数额的65.5%，受益最为明显。今年前三季度，全国新增减税降费累计达20924亿元，市场主体负担持续下降。其中，减免小规模纳税人增值税，允许小微企业、个体工商户所得税延缓至明年缴纳，降低企业宽带、专线平均资费并重点向中小企业和制造业倾斜等政策让不少民营企业获得感满满。

——化解融资难题，让民营企业底气更足。

前三季度，新发放普惠型小微企业贷款利率较去年全年下降0.82个百分点，21家全国性银行落实小微“两禁两限”政策减免212亿元……民营企业、中小企业融资难融资贵问题进一步缓解，前三季度民营企业贷款增加5.4万亿元，更多民营企业引来资金“活水”，增强发展动能。

——加强产权保护，让民营企业预期更稳。

“我感动，我感谢，我感恩，最高法再审本案的意义，不仅仅是还我清白，而是党和国家对企业家群体的关注，是改革开放40年来推进依法治国的又一个新起点。”——2018年5月31日，张文中案被依法纠正，让许多企业家感受到法治公平。

《关于充分发挥职能作用为民营企业发展营造良好法治环境的意见》《关于营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》……近年来，一系列强调民营企业产权保护的政策密集出台，让企业家们吃下了“定心丸”。

民营经济体量更大、体质更强、活力更足

一项项精准有效的政策落实落地，让民营经济不断发展壮大——全国工商联发布的“2020中国民营企业500强”榜单显示，我国已有10家民营企业营业收入超过3000亿元、高于往年，入围门槛突破200亿元、比上年增加16亿多元，税后净利润1.39万亿元、增长8%以上。

近年来，改革红利的不断释放、营商环境的持续优化推动着民营经济稳步发展——

锐意开拓，民营经济体量更大。

在刚刚过去的“双11”购物节，各大电商平台活跃着近500万商家、25万个品牌，服务了220多个国家和地区的近8亿消费者，其中绝大多数商家是民营企业。从智能手机到白色家电，从日用穿戴到出行产品，越来越多的民营企业品牌受到消费者青睐。当前，以民营企业和个体工商户为代表的民营经济市场主体超过1.26亿户，占市场主体总量的95%以上。

奋力转型，民营经济体质更强。

“尽管海外订单有所减少，但我们上半年依然超额完成营收任务，同比增长30%。”作为一家从事光学元器件加工制造的民营企业，北京创思工贸公司今年的逆势增长，得益于近年来持续推进的智能化改造。公司创始人郑小军感慨，升级改造后的数字化车间切实提升了市场竞争力，帮助企业拿下一批核酸检测仪器核心光学部件订单。

市场份额提升、抗风险能力增强、研发能力升级……近年来，民营企业的体质越来越强。2019年，民营企业首次超过外商投资企业，成为我国第一大外贸主体。今年前三季度，全国民营经济销售收入同比增长3.7%，高于全部企业销售收入增速1.9个百分点。

创新发展，民营经济活力更足。

今年1月，我国首颗通信能力达10Gbps的低轨宽带通信卫星顺利升空、发射成功。研制这颗卫星的银河航天是一家民营企业。前不久，银河航天刚刚完成新一轮融资，估值近80亿元人民币，成为商业航天领域的一家“独角兽”企业。

第三代基因测序仪、生物3D打印的硬脑膜……越来越多民营企业积极加大研发投入，心无旁骛创新创造，成长为技术创新的重要主体。

合力开创民营经济更加美好的明天

“营商环境越来越好，发展更有信心”“我们要争做创新发展的引领者，努力提升竞争力”……展望未来，广大民营企业满怀期待。

——政策环境优化，民营企业有信心。

道路两旁，三层高的厂房纵横分布，厂房内，新上马的几条智能化生产线开足马力运转。室外寒气逼人，吉林通用机械集团的汽车零部件轻量化研发和生产基地内却是一派繁忙。“政策不断优化，让我们敢把发展步子迈得更大些。”董事长李吉宝说，今年以来，一系列稳企纾困政策为企业降低成本260多万元，让企业更有能力扩大生产，“政策给力，我们更要努力，争取效益再上新台阶。”

——市场空间广阔，民营企业有干劲。

“国内市场体量庞大、内需潜力旺盛，发展空间很大。”今年以来，主营自动门驱动器等产品的久易电子公司主动调整业务结构、加速布局国内市场，前10个月营业收入不降反升。最近，总经理陆自强正在积极筹备北京展销会，力争多接洽国内客户，“我们将通过加快研发符合国内需求的高质量产品，打开更多销售空间。”

——持续谋求创新，民营企业有底气。

“销量、销售额双创新高！”今年“双11”，科大讯飞录音笔凭借全新研发的离线转写功能，在电商平台上销售十分火爆。销量攀升的背后是持续的技术投入。“作为一家技术驱动型企业，我们持续加大研发投入，让技术变得可用、实用、好用，惠及更多百姓。”科大讯飞人工智能研究院院长胡国平表示。

对于未来，不少民营企业充满期许：吉通机械计划，未来3到5年建立底盘零部件研发生产基地，完成500亿元产能布局；科大讯飞憧憬，搭建人工智能行业开放平台，加快智能化步伐……

在党中央的坚强领导下，在各方共同努力下，我国民营经济必将走向更加广阔的舞台。

《 人民日报 》（ 2020年11月27日 01 版）

(责编：胡永秋、岳弘彬)