物联“千里眼” 融资控风险（经济聚焦）

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运用物联网技术来“看住”抵押动产、监测企业生产、分析行业运行，让银行授信更有的放矢。在江苏苏州，借助新的技术手段，风控工作比以前更精准更高效，更利于中小微企业融资。

受新冠肺炎疫情影响，国外客户要求延长付款时间，这让从来不贷款的江苏苏州德丽雅塑胶科技有限公司总经理季国强有了资金压力。当他抱着试试看的心情跟银行提出贷款需求之后，没想到很快得到了积极回应。

“你们车间生产情况很好，无需抵押，可以马上给授信额度。”农行苏州分行客户经理卞冰的一席话，让季国强心里有底了。短短半个月时间，300万元的贷款就到账了，缓解了公司流动资金的压力。

2019年以来，江苏苏州银保监分局推出物联网金融，用物联网技术实时监管生产、库存状况，解决了银行的风险控制难题，也有效缓解了民营和小微企业融资难融资贵问题。苏州银保监分局副局长曹晔介绍，截至今年10月31日，苏州已有19家银行依托物联网获取相应信息，并向1108家企业授信，其中小微企业和制造业企业分别占比94.86%和95.67%，涉及金额176亿元。

“千里眼”，看得住抵押动产

位于张家港经济技术开发区的虎翼车业是长三角地区比较有名的轮胎配送物流服务商，年销售配送轮胎150万条，全国运营网点有36个。

由于公司的轮胎库存占用流动资金常年保持在6000万元左右，一定程度上制约了企业的发展，且公司为贸易型企业，固定资产较少，很难在金融机构进行抵押贷款。

针对这一情况，苏州银行向企业提出了解决方案：通过物联网技术的远程实时监控，将库存轮胎作为质押物，盘活企业存货资产。

很快，苏州银行就选取了该公司货值不低于3100万元的品牌轮胎作为质押物，运用动产质押模式，为企业提供了1550万元授信额度。

胡苏弟是苏州银行的一名客户经理。“过去，如何看住‘抵押物’，是动产质押最大的难题。”胡苏弟说，为了防止动产一物多属、一物多押等情况的发生，他三天两头要往客户厂里跑。“物联网技术的出现，让我们有了‘千里眼’。”

据介绍，这种物联网金融模式主要是通过非接触式人工智能视频分析技术，银行可以进行货物监控，对监控区产品出入数量进行计算，并通过视频计数与企业管理系统出入库数量数据进行比对，发现异常第一时间提示。

此外，企业在办理质押后，第三方物联网公司会给企业的质押物选定一个特定仓储地点。货物送达后，物联网技术将代替人工，实现对仓储货物等动产的全面感知，实时获取企业质押物信息。

质押物“看得住”了，动产质押模式也在苏州逐渐流行起来。截至目前，苏州有建设银行、华夏银行、苏州银行等7家银行开展动产质押业务，苏州通过物联网动产质押模式对25家民营企业授信，其中小微企业占比达96%，涉及金额18.37亿元。

智能芯片，全天监测企业生产情况

苏州市锦鸿实业有限公司是一家主要从事羊毛衫生产、销售的企业，受新冠肺炎疫情影响，工厂停工造成了部分订单流失，再加上复工复产后需要备足原料，公司资金一度极为紧张。公司董事长张维红告诉记者，在最困难的时候，资金缺口达到200万元。

“往年行情好的时候，我们也只从银行贷了100万元，今年银行愿意增加100万元的授信额度吗？”张维红向农行吴江分行客户经理闵威表达了增加授信额度的诉求。

闵威同意了张维红的诉求，但要求增加监控。走进锦鸿实业生产车间，车间里充斥着机器的轰鸣声。闵威指着机器设备上一个手机大小的黑色盒子对记者说：“这个小黑盒叫监控仪，里面装有智能芯片，全天监测企业生产设备，实时感知企业生产经营状况。”

闵威打开一个手机APP，里面展示了企业设备的实时运转状态，其中橙色条为开工状态，灰色条是停工状态。记者看到，公司设备的运行状态几乎全是橙色。“通过实时监控，我们发现锦鸿实业差不多每天都在满负荷运作，订单也是源源不断，经营风险比较小，所以增加授信额度也就很容易了。”闵威说。

苏州银保监分局普惠金融科科长仲瑞介绍，在传统的金融模式下，信用是主观的，要通过中介增信，风险控制是被动的；而通过物联网得到的数据则是实实在在的，依据的是传感器采集的客观数据，具有实时、全面、去中心、可追溯等特点，变主观信用为客观信用。“有了企业设备运营的数据，可以给企业的信用进行精准画像，让金融机构放贷更有依据。”仲瑞说。

深度应用，物联网金融向更多领域推开

受益的不仅是企业，随着物联网金融的推广，产业集群也享受到了这一模式带来的红利。

太仓市璜泾镇是化纤加弹之乡。去年11月起，农行苏州分行就在当地选取有代表性的化纤加弹业中小微企业上线“物联网监测平台”，通过在企业生产设备和仓储车间安装传感器，全天候记录企业各种信息。

平台获取的数据显示：今年3—7月，璜泾镇化纤加弹行业单设备日均运行时间为22.77小时，与疫情发生前基本持平，同时企业用电量也已恢复。监测数据同时显示，疫情防控期间整个璜泾镇化纤加弹企业经营数据变动波形相似、趋势一致，整体性特征颇为显著。“这表明该行业整体已经度过了困难期。”农行苏州分行信用管理部负责人黄忆玮说。

二季度，当地一家名为桑榆化纤的企业资金需求增加，农行苏州分行依托物联网技术分析企业每日开工时间和用电量数据，直观呈现了企业复工复产的整个过程。8月，农行以信用追加以及部分设备抵押的方式为企业新增300万元授信额度，及时满足了企业扩大产能的资金需求。截至10月末，农行苏州分行加大了对璜泾镇化纤加弹行业小微信贷客户的支持，为38家企业增加了授信额度。

物联网技术可以解决信息不对称的问题，因此除了信贷领域，在保险行业，物联网技术也受到了欢迎。

“用手机就可以看到消防系统水压状况和线路用电情况，还能随时接收预警，非常直观和方便。”苏州某科技公司在安装了消防物联网设备后，赞不绝口。

太平洋产险苏州分公司总经理黄垚介绍，公司运用消防物联网系统进行管理，通过手机就可随时随地监测设备运行情况。设备一旦预警，手机APP也能及时收到提醒。目前，公司已经为39家企业安装116台消防物联网设备，接到有效消防设备安全预警248次。

曹晔介绍，苏州将进一步完善物联网金融应用模式、建立物联网金融运营体系，通过物联网金融的持续创新应用，让信贷资源惠及更多的实体企业。

《 人民日报 》（ 2020年11月27日 10 版）

(责编：岳弘彬)