到2025年林下经济年产值达1万亿元

本报北京11月26日电 （记者顾仲阳）国家发改委、国家林草局等10部门近日联合印发意见，提出要科学规划产业布局、加大政策引导力度，全面推动木本粮油和林下经济产业高质量发展。到2025年，新增或改造木本粮油经济林5000万亩，总面积保持在3亿亩以上，年初级产品产量达2500万吨，木本食用油年产量达250万吨，林下经济年产值达1万亿元。
意见提出，坚持绿色发展，将保护森林生态系统质量和稳定性作为发展木本粮油和林下经济产业的重要前提，严格保护生态环境，严禁违规占用耕地。坚持深化改革，落实财税金融投资等政策，提高相关产业对各类市场主体的吸引力。
意见提出，科学利用林地资源，完善资源管理政策，鼓励利用各类适宜林地发展木本粮油和林下经济。放活林地等土地流转政策，鼓励合法流转集体所有荒山、荒丘、荒地、荒沙、荒滩等未利用地经营权等。
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