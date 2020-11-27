切断“养号”平台的利益链（人民时评）

移动互联时代，人们已经习惯了随时点开社交媒体账号上的好友列表。然而，虚拟空间的账号安全性究竟如何？在线互动的“好友”是否真的友好？不久前，一则有关“养号”的消息引发关注。今年6月，在公安部“净网2020”集群战役中，江苏徐州公安机关成功打掉一个为网络诈骗、赌博等犯罪提供即时通信工具账号“养号”、交易服务的特大黑产平台——“小果平台”。此案一举捣毁源码技术团伙1个，卡商、号商窝点11个，查获“猫池”“卡池”设备5000余台、手机黑卡100余万张，抓获犯罪嫌疑人84名，其中涉案即时通信工具账号数量巨大，已串并各类网络诈骗案件1300余起，涉案金额5000余万元。

“养号”平台给不法分子进行网络诈骗等非法活动以可乘之机，危害不可小觑。此次浮出水面的“养号”平台，还暴露出一条触目惊心的黑色产业链：涉案人员除了平台运营人员，还涉及QQ号商、手机卡商以及发卡平台的相关嫌疑人。不法分子通过“养号”平台购买“黑账户”进行网络诈骗，隐蔽性较强，极易造成公民财产损失。

“养号”平台也严重干扰了互联网平台经济的良性运行。当前，数字经济蓬勃发展，已经成为消费升级的新动力，而在其中发挥重要作用的互联网平台经济，其赖以存在的基础便是真实、活跃的海量用户。一个个活跃账号产生的数据，经过聚合之后具有巨大价值。“养号”平台借助技术手段批量运营未经实名认证的账号，无疑会搅乱平台生态，为流量造假、网店刷单、虚假涨粉等行为大开方便之门。如果任其潜滋暗长，势必会干扰互联网平台经济的正常运行。

遏制恶意注册互联网账号、切断“养号”平台的黑色利益链，还须精准治理、形成合力。从监管层面看，《互联网用户账号名称管理规定》明确指出，互联网信息服务提供者应当按照“后台实名、前台自愿”的原则，要求互联网信息服务使用者通过真实身份信息认证后注册账号。有关部门应进一步强化监管，把互联网用户账号实名注册的相关要求落到实处，及时封堵漏洞。近年来，公安部门持续开展“净网”等网络治理行动，严厉打击提供网络虚拟身份注册服务的“接码平台”等，查扣大量手机黑卡，对相关黑色产业链形成极大震慑。针对黑色产业链花样翻新、改头换面的问题，也应提升技术能力，及时发现问题苗头、严肃查处。

对互联网平台企业来说，必须切实履行平台责任，主动净化平台生态。互联网企业掌握大量实时数据，应优化管理流程，严格审核机制，持续加大对违规行为的打击力度，不给“黑账号”留下生存空间。用户也应理性看待互联网账号的功能和价值。在大数据时代，个人互联网账号已经不仅仅是聊天工具，有可能连接着个人信息、支付、出行等多重功能，成为个人重要的虚拟财产。应当增强个人信息保护意识，重视账户安全，上网与他人互动时提高警惕，不参与买卖个人互联网账号。

在打破了时空局限的虚拟空间，实时的互动、分享带来便捷与精彩，而这份精彩，需要大家共同托举。加强治理、重典治乱，让“养号”这样的非法平台无所遁形，才能更好守护人们对数字世界的美好期待。

《 人民日报 》（ 2020年11月27日 05 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)