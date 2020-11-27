人民网>>财经

切断“养号”平台的利益链（人民时评）

智春丽

2020年11月27日07:34  来源：人民网－人民日报
 

　　移动互联时代，人们已经习惯了随时点开社交媒体账号上的好友列表。然而，虚拟空间的账号安全性究竟如何？在线互动的“好友”是否真的友好？不久前，一则有关“养号”的消息引发关注。今年6月，在公安部“净网2020”集群战役中，江苏徐州公安机关成功打掉一个为网络诈骗、赌博等犯罪提供即时通信工具账号“养号”、交易服务的特大黑产平台——“小果平台”。此案一举捣毁源码技术团伙1个，卡商、号商窝点11个，查获“猫池”“卡池”设备5000余台、手机黑卡100余万张，抓获犯罪嫌疑人84名，其中涉案即时通信工具账号数量巨大，已串并各类网络诈骗案件1300余起，涉案金额5000余万元。

　　“养号”平台给不法分子进行网络诈骗等非法活动以可乘之机，危害不可小觑。此次浮出水面的“养号”平台，还暴露出一条触目惊心的黑色产业链：涉案人员除了平台运营人员，还涉及QQ号商、手机卡商以及发卡平台的相关嫌疑人。不法分子通过“养号”平台购买“黑账户”进行网络诈骗，隐蔽性较强，极易造成公民财产损失。

　　“养号”平台也严重干扰了互联网平台经济的良性运行。当前，数字经济蓬勃发展，已经成为消费升级的新动力，而在其中发挥重要作用的互联网平台经济，其赖以存在的基础便是真实、活跃的海量用户。一个个活跃账号产生的数据，经过聚合之后具有巨大价值。“养号”平台借助技术手段批量运营未经实名认证的账号，无疑会搅乱平台生态，为流量造假、网店刷单、虚假涨粉等行为大开方便之门。如果任其潜滋暗长，势必会干扰互联网平台经济的正常运行。

　　遏制恶意注册互联网账号、切断“养号”平台的黑色利益链，还须精准治理、形成合力。从监管层面看，《互联网用户账号名称管理规定》明确指出，互联网信息服务提供者应当按照“后台实名、前台自愿”的原则，要求互联网信息服务使用者通过真实身份信息认证后注册账号。有关部门应进一步强化监管，把互联网用户账号实名注册的相关要求落到实处，及时封堵漏洞。近年来，公安部门持续开展“净网”等网络治理行动，严厉打击提供网络虚拟身份注册服务的“接码平台”等，查扣大量手机黑卡，对相关黑色产业链形成极大震慑。针对黑色产业链花样翻新、改头换面的问题，也应提升技术能力，及时发现问题苗头、严肃查处。

　　对互联网平台企业来说，必须切实履行平台责任，主动净化平台生态。互联网企业掌握大量实时数据，应优化管理流程，严格审核机制，持续加大对违规行为的打击力度，不给“黑账号”留下生存空间。用户也应理性看待互联网账号的功能和价值。在大数据时代，个人互联网账号已经不仅仅是聊天工具，有可能连接着个人信息、支付、出行等多重功能，成为个人重要的虚拟财产。应当增强个人信息保护意识，重视账户安全，上网与他人互动时提高警惕，不参与买卖个人互联网账号。

　　在打破了时空局限的虚拟空间，实时的互动、分享带来便捷与精彩，而这份精彩，需要大家共同托举。加强治理、重典治乱，让“养号”这样的非法平台无所遁形，才能更好守护人们对数字世界的美好期待。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月27日 05 版）
(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

发改委：将出台一批解决老年人运用智能技术的有效措施　　人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰） 近期相继发生了老人无法出示健康码进站遭拒、94岁老人被抬进银行做人脸识别，还有老人不会使用手机支付无法将医保等多起“老人被高科技抛弃”事件。如何解决此类现象，保证老年群体生活的便利性？ 11月2…【详细】

财经

发改委：合理保留老年人熟悉的传统服务方式　　人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰）当前，我国老龄人口数量快速增长，伴随着进入信息化、智能化时代，整个社会如何帮助老年人跨过“数字鸿沟”，共享数字信息发展引发高度关注。 11月26日，国新办举行了《关于切实解决老年人运用智能技术困难…【详细】

财经

国家发展改革委：宏观经济逐步复苏并趋于好转　　人民网北京11月17日电（许维娜）10月我国宏观经济相关指标表现如何？如何保障供暖季天然气供需平衡？国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？另外，在应对债务风险以及违约处置方面有哪些新举措？ 17日上午，国家发展改…【详细】

财经

发改委：三方面合力保障“十四五”重大工程实施　　人民网北京11月17日电（许维娜）“十四五”规划建议提出，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程建设。国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？ 国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在例行新闻发布会上表示，按照“十四…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved