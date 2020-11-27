原标题：国资溢价七成入主 天汽模经营难题待解

一则国资高溢价入主的消息彻底引爆了天汽模（002510）在二级市场上的股价。11月26日，天汽模披露公告称，驻马店市产业投资集团有限公司（以下简称“产投集团”）拟受让公司控股股东所持17.7%股份，溢价七成，转让完成后，驻马店市政府将成为公司实控人。受国资高溢价入主消息的影响，天汽模11月26日复牌遭到投资者抢筹，股价“一”字涨停。需要指出的是，获高溢价接盘的背后，天汽模的经营情况并不乐观，在今年前三季度亏损1.27亿元。未来如何扭转天汽模的业绩困局，成为摆在产投集团面前的一大考题。

股价强势涨停

停牌两个交易日后，天汽模11月26日携易主利好复牌，公司股价当日强势涨停。

据了解，11月24日，天汽模披露了公司控制权拟变更的公告，公司股票在11月24日、25日停牌了两个交易日。11月26日，天汽模接盘方浮出水面，系产投集团，公司股票也在当日复牌。

交易行情显示，天汽模11月26日股价“一”字涨停，当日收于涨停价4.74元/股，截至当日收盘，在买一位置仍有102.74万手买单在排队疯抢，公司当日换手率仅0.61%，成交金额2245万元。除了公司股票大涨之外，天汽模可转债汽模转2在11月26日复牌也出现大涨行情。具体来看，11月26日开盘，汽模转2涨幅便达到20%，之后公司可转债临时停牌半小时。复牌后，汽模转2继续大涨，涨幅迅速达到30%，触及二次临停。下午2点57分汽模转2复牌，涨幅一度扩大至35.83%，之后有所回落，截至当日收盘，最终收涨31.45%，报150元。

据天汽模介绍，产投集团拟受让公司控股股东合计1.62亿股股份，占公司总股本的17.7%，交易完成后，产投集团将成为公司的控股股东，驻马店市政府将成为公司实控人。Wind数据显示，驻马店市财政局、国开发展基金有限公司分别持有产投集团67.9048%、32.0952%的股份。

公告显示，天汽模的控股股东、实控人为胡津生、常世平、董书新、尹宝茹、任伟、张义生、王子玲、鲍建新8名自然人，上述8名自然人的一致行动关系包括协议、亲属、同一控制等。产投集团拟分别受让胡津生、常世平、董书新、尹宝茹、张义生、鲍建新、王子玲、任伟所持上市公司4514.45万股、3460.08万股、2792.36万股、1322.76万股、1101.06万股、1425.44万股、1220.5万股、341.27万股股份。

溢价七成接盘

值得一提的是，产投集团此次入主天汽模溢价70%，而该高溢价在市场上已许久未现。

天汽模公告显示，此次控制权转让每股单价为7.33元，对应的上市公司整体估值约为67亿元。而在停牌之前，天汽模股价为4.31元/股，经计算，产投集团此次接盘溢价七成。

据天汽模介绍，产投集团将向公司支付1000万元定金，自产投集团支付定金之日起3个月为排他性洽谈期，若双方签署正式股份转让协议，在产投集团支付股份转让款时，产投集团已支付的1000万元定金自动转为股份转让款。按照7.33元/股的转让单价计算，产投集团受让天汽模1.62亿股股份需要金额11.87亿元。

投融资专家许小恒在接受北京商报记者采访时表示，高溢价受让控制权很可能包括了“买壳”的费用，高溢价是基于上市公司的经营状况和未来发展预期、发展前景及其被并购后所产生的协同效应等因素考虑后的结果。

高禾投资管理合伙人刘盛宇则对北京商报记者表示，一般而言，受让上市公司控制权都有一定幅度的溢价，过去几年更是明显，由于资本市场壳资源稀缺，高溢价受让上市公司控制权也是正常现象。“但注册制下，新股发行节奏已经明显加快，并且伴随着科创板、创业板注册制的顺利推进，壳资源已经并非资本市场的稀缺产品，这种溢价七成接盘上市公司的案例已经不常见了。”刘盛宇如是说。

正如刘盛宇所言，就今年的易主案例来看，大部分溢价在1-3成之间，溢价超五成拿下上市公司控制权的例子还未曾出现过。对于此次罕见的高溢价接盘，知名投行人士王骥跃对北京商报记者表示，价格都是双方谈判的，是否有特殊原因外界难以得知。

针对相关问题，北京商报记者致电天汽模董秘办公室进行采访，对方工作人员表示，“价格是双方商议的结果，溢价高是看好公司未来发展”。

业绩如何扭亏

产投集团入主之后，首要面临的挑战就是天汽模的扭亏难题。

资料显示，天汽模2010年11月登陆A股市场，公司主要从事汽车车身覆盖件模具及其配套产品的研发、设计、生产与销售，主要产品包括汽车车身覆盖件模具、汽车车身冲压件、检具及装焊夹具等，是全球生产规模最大的汽车覆盖件模具企业，公司客户覆盖了国内绝大多数知名汽车厂商和众多国际知名汽车企业。

纵观天汽模上市后的业绩表现，在2019年开始出现大幅滑坡，当年实现归属净利润约为8913万元，同比下降57.99%；对应实现扣非后归属净利润约为-2653万元。进入2020年，天汽模业绩开始出现亏损，其中今年前三季度实现归属净利润约为-1.27亿元，同比下降240.27%；对应实现扣非后归属净利润约为-1.45亿元，同比下降269.5%。若天汽模2020年全年不能扭亏，公司也将出现上市后首亏。

对于公司今年前三季度业绩亏损的原因，天汽模曾表示，受疫情影响，公司模具销售规模大幅下降，导致公司营业收入和毛利率下降明显；此外，报告期内，公司参股公司受疫情影响严重，公司投资收益大幅下降。

业绩颓势之下，产投集团的到来能否帮助天汽模解困引发市场关注。天汽模表示，本次股权转让完成后，公司将引入国有资本控股，有利于优化和完善公司股权结构，提升公司治理能力，有利于公司借助国有资本的强大实力，不断完善产业结构，进一步提升市场竞争力。

另外，据相关媒体报道，下一步，驻马店市政府将以天汽模为对外合作的重要窗口，投资20亿元建设汽车模具产业园区，并积极招商，推动相关上下游企业同步进行产业转移，在驻马店形成一个汽车产业的生态系统，为驻马店市打造中部地区规模最大的综合性国家级示范汽车产业园区奠定最坚实的基础。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)