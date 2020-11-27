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央行将综合施策 推动社融成本下降

岳品瑜 刘四红

2020年11月27日07:39  来源：北京商报
 
原标题：央行将综合施策 推动社融成本下降

　　北京商报讯（记者 岳品瑜 刘四红）11月26日，央行发布《2020年第三季度中国货币政策执行报告》（以下简称《报告》）。《报告》指出，今年以来，央行已推出涉及9万亿元货币资金的货币政策应对措施，前10个月金融部门向实体经济让利约1.25万亿元。总体来看，稳健的货币政策体现了前瞻性、主动性、精准性和有效性，成效显著，传导效率进一步提升，金融支持实体经济力度稳固。下一步，央行将综合施策推动社会融资成本明显下降，发挥市场在人民币汇率形成中的决定性作用。

　　例如9月末，广义货币供应量（M2）同比增长10.9%，社会融资规模存量同比增长13.5%，增速均明显高于2019年。9月企业贷款加权平均利率为4.63%，较上年12月下降0.49个百分点。货币信贷结构持续优化，9月末普惠小微贷款同比增长29.6%，制造业中长期贷款同比增长30.5%。人民币汇率双向浮动，在合理均衡水平上保持基本稳定。

　　当前，我国已转向高质量发展阶段，继续发展具有多方面优势和条件。不过，央行也指出，要看到国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，国内经济面临不少挑战，经济运行还存在一些结构性、体制性、周期性问题，发展不平衡不充分问题仍然突出。

　　基于此，央行定调下阶段政策思路。一方面，将贯彻新发展理念，构建新发展格局，完善宏观经济治理，搞好跨周期政策设计，促进经济总量平衡、结构优化、内外均衡。建设现代中央银行制度，完善货币供应调控机制，健全市场化利率形成和传导机制，构建金融有效支持实体经济的体制机制。

　　同时，稳健的货币政策更加灵活适度、精准导向，更好适应经济高质量发展的需要，更加注重金融服务实体经济的质量和效益。完善货币供应调控机制，根据宏观形势和市场需要，科学把握货币政策操作的力度、节奏和重点，既保持流动性合理充裕，不让市场缺钱，又坚决不搞“大水漫灌”，不让市场的钱溢出来。

　　此外，将健全市场化利率形成和传导机制，深化贷款市场报价利率改革，继续释放改革促进降低贷款利率的潜力，综合施策推动社会融资成本明显下降，发挥市场在人民币汇率形成中的决定性作用。增强结构性货币政策工具的精准滴灌作用，提高政策直达性。重视预期管理，保持物价水平稳定。处理好内外部均衡和长短期关系，尽可能长时间实施正常货币政策，保持宏观杠杆率基本稳定。

　　光大银行金融市场部分析师周茂华评价道：“货币政策并非万能，国内问题从长远看，治本之策是通过供给侧结构性改革，释放国内经济潜力，推动国内经济迈向高质量发展；同时，保持尽可能长维持货币政策，不搞大水漫灌，避免政策后遗症。”

　　值得一提的是，央行再次定调房地产市场：将牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度。

　　央行强调，将继续打好防范化解重大金融风险攻坚战，健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系，维护金融安全，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

　　周茂华称，“接下来，需要严把货币总闸门，更加精准滴灌，提升政策质效，优化宏观杠杆结构。货币政策调整将‘以我为主’，依据宏观经济发展趋势灵活调整”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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