原标题：疫情之下 “黑五”还能红吗

一年一度的“黑色星期五”购物季如约而至，但在跳动上涨的确诊数字和此起彼伏的“封锁令”下，今年的“黑五”可能也火不到哪去儿。疫情冲击下，民众储蓄意识上升、缩减开支，再加上线下消费的风险，还有欧洲对亚马逊和“黑五”的抵制，种种原因似乎已经奠定了这个“黑五”的悲观基调。不过，在确切数字出来之前，“黑五”的表现还不好下定论，毕竟压抑了许久的出行和消费冲动或许会带来一丝希望。

被冷落的线下

11月27日，“黑色星期五”正式到来，这是大西洋两岸共同的购物狂欢季，作为岁末购物假期的开端，“黑五”的销售状况直接决定了零售商家四季度的业绩。

而今年，开局明显有些不利，特别是对于线下零售商而言。虽然线上狂欢从11月20日就拉开了帷幕，但在线下，或许就像彭博社在报道中所说，“世界上最著名的商业街正准备迎接一场以前从未经历过的假日消费季”。

“封锁令”大概是线下零售商的噩梦。加州州长Gavin Newsom于11月19日宣布，加州大部分地区将强制实施居家隔离令，要求非必要的工作和集会在晚上10点至凌晨5点之间停止，以应对该州不断上升的新冠病例。此前不久，加州刚刚叫停了多项经济活动。

与加州类似，华盛顿州也已经宣布了为期四周的“封州令”，从11月16日持续到12月14日星期一，根据这项禁令，包括家庭成员之外的人士参加的户外聚会人数不超过五人，室内业务只能开放1/4，所有健身设施、博物馆、动物园、水族馆和电影院关闭。对于线下服务业而言，无疑是沉重一击。

在彭博社23日的报道中，纽约第五大道上的名品奢侈店门可罗雀，而在沃尔玛、塔吉特等“黑五”主力零售商推出的防疫措施下，今年的店内抢购热潮也注定再难见到了。

事实上，美国疾控中心早就发出了预警，呼吁消费者避免去人潮拥挤的地方购物，如一定要去实体店购物，建议尽可能前往露天开放市场，并在市场戴好口罩，与他人保持距离。此外，美国疾控中心还建议消费者选择线上购物，快递送货上门期间则尽可能选择无接触服务。

而为了防止人群聚集，沃尔玛、塔吉特、百思买等多家零售商也陆续宣布，将在感恩节当天关闭线下实体店，促销的品类也有了很大转变，多为日常消费用品，如打印机、毛巾、袜子和内衣等。

谨慎总是有道理的，毕竟全球确诊病例仍在持续攀升，美国约翰斯·霍普金斯大学25日发布的数据显示，截至美国东部时间25日12时27分（北京时间26日1时27分），全球累计新冠确诊病例超过6000万例，达60037735例，累计死亡病例1413325例，新增1000万确诊病例只用了17天。

被抵制的亚马逊

当线下零售几近停滞时，线上似乎成了“黑五”的主阵地。周一，德勤发布的报告显示，61%的消费者表示计划“黑五”当天在线购物，超过计划到店购物的消费者（54%）；57%的受访者表示，因为害怕感染，他们对到实体店购物感到担忧，这一数值较9月调查时的51%上升了6个百分点。

种种迹象表明，今年“黑五”的网购人数可能首次超过到店购物人数。

在北商研究院特约专家、北京商业经济学会常务副会长赖阳看来，虽然可能会有消费者因为不愿意出门而导致需求下降，但整体来说，还是会有相当多的线下消费，并且很多线下企业的线上业务都发展得比较好，比如沃尔玛、百思买，线上下单提货都很方便，因此只要折扣够吸引人，还是会对消费有拉动作用的。

不过就在“黑五”前夕，作为电商主力的亚马逊却掉了链子。自11月25日晚开始后，亚马逊卖家后台出现订单数据不更新、广告不更新等情况——后台崩溃了。对此，亚马逊官方发布公告称，当前的确遇到技术故障，使得卖家无法访问卖家中心的全部或部分功能，但工程师已在积极解决，并表示这一故障不会影响消费者下单，等恢复后卖家就能看到故障期间的所有订单了。

亚马逊的宕机或许只是一时的，但在欧洲，“黑五”遇到的阻力更大。“圣诞彩灯已经点亮了，但几乎没有人看到。”在伦敦媒体的形容中，牛津街的景象似乎已经预示了“黑五”的黯淡。

一方面，对于线下零售商而言，欧洲的“二次封锁”政策比美国更甚、覆盖范围更广：10月30日，法国启动全国“封锁”政策；在德国，全国性“封锁”措施刚刚被延长至12月20日；在意大利，6个红色区域将实施“封锁”至12月3日。

另一方面，欧洲还掀起了一波又一波的抵制亚马逊的浪潮。11月初，由于法国政府认为亚马逊“黑五”宣传活动对实体经济不公平，亚马逊被迫取消原定于10月26日-11月19日举行的“黑五”活动广告。之后19日，在法国政府的要求下，亚马逊宣布推迟法国站的“黑五”大促活动时间，从原本预定的11月27日推迟至12月4日。

不只是法国，在意大利、西班牙都有类似的抵制活动出现。比如巴塞罗那市长阿达·科劳呼吁巴塞罗那人在“黑五”和圣诞节期间不要在亚马逊或大型在线平台上购买商品，“这些巨头不仅不缴税，而且对我们的城市没有任何的价值可言”。

被缩减的开支

在疫情阻隔的客观因素之外，民众的囊中羞涩也为“黑五”的销售增添了一丝不确定性。

在美国，不仅支出增速放缓，个人收入和储蓄率也开始下降。当地时间11月25日，美国商务部公布的三季度经济数据显示，10月美国个人消费支出（PCE）环比增长0.5%，虽然优于市场预期增速0.4%，为连续第六个月环比增长，但这一数值已经远低于9月从1.4%下修至1.2%调整后的增速，为6个月来最低增速。

与此同时，10月，美国个人收入环比下降0.7%，市场此前的预期为下降0.1%或是零增长；个人储蓄率则连续第六个月出现下降，达到13.6%；首次申请州失业救济的人数连续第二周增加，为7月以来首度出现两周连升。

这些或升或降的数据表明，经济形势有了掉头向下的趋势，而如果美国政府再不采取财政救助行动，3月《关怀法案》通过的两项重要联邦失业救济金将在圣诞节后失效，将会有1200万的美国人失去救济金，对于消费而言，无疑将会造成严重冲击。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东表示，现在疫情的反复，对于经济的冲击很大。而目前，美国又处于过渡时期，两党仍然未达成新的财政刺激计划，可能进而会影响美国的消费支出。可能到了这个购物季，支出会增加一些，再加上大选带来的效应，但还是有寅吃卯粮的情况存在，因此美国仍然面临着如何在增加收入的情况下刺激消费的挑战。

不只是美国，不少国家都已经捉襟见肘了。评级机构穆迪指出，欧洲消费支出的反弹可能开始减弱，日益增长的谨慎情绪可能有助于遏制疫情卷土重来，但也会对欧洲五大经济体的消费产生负面影响。由于物流网络运力紧张、库存短缺及消费者的焦虑，普华永道预测英国“黑五”的总体销售额将下跌20%。

“疫情肯定会对‘黑五’产生一些影响，不过，国外消费者的消费热情还是存在的。”赖阳坦言。

刘向东也指出，购物季还是会有一定的促进作用，特别是预防性的消费。比如在美国，过渡期还有两个月，政府怎么有效遏制住疫情和经济冲击还是未知数，因此美国民众会在囤货防疫等方面有一些预防性的支出。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)