求职数据：服务员招聘求职供需两旺 95后占比26.78%

近日，国民招聘大平台58同城发布了住宿和餐饮业招聘求职数据，从城市、职位、薪资、求职者画像等维度，对今年1-10月的住宿和餐饮业就业情况进行了刻画。数据表明，成都招聘需求大，深圳求职活跃度高；服务员招聘求职供需两旺，住宿和餐饮业行业平均支付月薪6266元；“95后”求职者占比高，达到26.78%，1-3年经验求职者占比27.34%。

○住宿和餐饮业成都招聘需求大，深圳求职活跃度高

据58同城招聘研究院数据显示，今年3月及6-8月，住宿和餐饮业迎来招聘高峰；3-4月及7月，行业迎来求职高峰。每年春节后及年中都是各行各业的招聘求职旺季，而今年受特殊环境影响，住宿和餐饮业的春季招聘求职高峰比往年稍晚，而因上半年积累了较大的消费需求，住宿和餐饮业在年中的招聘季延续时间较长。可见，住宿和餐饮业回暖复苏情况较好，招聘求职进展平稳。

从城市维度来看，今年1-10月，住宿和餐饮业招聘活跃城市TOP 10为成都、广州、上海、重庆、西安、深圳、杭州、郑州、苏州、北京。同期，住宿和餐饮业求职热门城市TOP 10分别为深圳、重庆、成都、上海、南宁、广州、杭州、贵阳、北京、沈阳，其中南宁求职需求同比上升20.78%。招聘需求较高的重庆、成都、上海、广州等城市，也吸引了众多求职者应聘，招聘求职需求较为均衡。深圳作为一线城市，发展节奏快、就业机会多、收入水平高，因此吸引了大批求职者，排名求职需求榜第一。

○服务员招聘求职供需两旺，行业平均支付月薪6266元

58同城招聘研究院还从职位维度对住宿和餐饮业就业情况进行了统计，今年1-10月，住宿和餐饮业招聘活跃职位TOP 10为服务员、收银员、娱乐厅服务员、后厨、酒吧服务员、前台/总机/接待、餐饮管理、厨师/厨师长、传菜员、配菜/打荷。无论是住宿还是餐饮行业，都需要服务员、收银员，因此这两大通用型职位高居招聘需求榜首。此外，从娱乐厅服务员、后厨、酒吧服务员的招聘需求高涨也可以看出，随着常态化防控阶段的到来，住宿和餐饮业的娱乐属性有所凸显，有益于拉动消费增长。

与此同时，住宿和餐饮业求职热门职位TOP 10包括服务员、厨师/厨师长、后厨、收银员、前台/总机/接待、配菜/打荷、洗碗工、餐饮管理、传菜员、客房服务员。其中，前台/总机/接待求职需求同比增长较快，达到32.57%，洗碗工和后厨求职需求同比增速也达到20%以上。可见，住宿和餐饮业各职位招聘求职需求相对平衡，服务员岗位供需两旺。后疫情时期，餐饮行业恢复堂食，消费者外出就餐频率大幅提高，行业对应职位的招聘需求扩大，同时也带动厨师/厨师长、后厨、配菜/打荷等餐饮业岗位求职需求提升。此外，前台/总机/接待、洗碗工等岗位受住宿和餐饮业恢复利好，求职需求也快速上升。不过，与去年相比，上述岗位求职呈现出一定的时间差，因此同比增速提升较大。

从薪资水平来看，58同城招聘研究院数据显示，今年1-10月，住宿和餐饮业支付月薪达到6266元。典型职位中，娱乐厅服务员支付月薪排名第一，达到6808元。配菜/打荷支付月薪同比上升位居首位，增长4.99%，达到3884元。这表明，住宿和餐饮业平均收入水平与最高薪资较为接近，具有娱乐属性的职位收入领先，而基础性、体力型岗位收入基数相对不高，但增长较快。

○“95后”求职者占比26.78%，1-3年经验求职者占比较高

围绕住宿和餐饮业求职者情况，58同城招聘研究院还进行了画像勾勒。今年1-10月，住宿和餐饮业求职者男女比例接近1：1，男女求职者分布均衡。年龄分布上，“95后”占比排名第一，达到26.78%，“00后”占比也达到20%以上，从业者年轻化程度较高。从学历上看，高中学历及高中以下学历占比较高，分别达到23.95%和28.49%，这表明行业求职者以技能型而非知识型人才为主。从工作年限上看，有1-3年工作经验的求职者占比较高，达到27.34%，其次是3-5年经验求职者，占比20.38%。这意味着，该行业求职者在拥有一定工作经验后，再次择业的可能性较高。

今年1-10月，在住宿和餐饮业典型职位中，83.18%的男性求职者愿意从事厨师/厨师长工作，分别有75.66%和70.35%的男性也愿意从事配菜/打荷和传菜员工作。与男性求职者相比，女性更愿意从事体力消耗较低、人际交流性更强的前台/总机/接待和收银员工作，占比分别为82.79%、77.84%。

作为招聘行业的领导者，58同城依托丰富的大数据优势，统计分析住宿和餐饮业招聘求职情况，为招聘方和求职者提供精准翔实的数据参考，有益于企业和人才更加理性地作出招才和应聘选择。未来，58同城将继续凭借数据分析、线上招聘活动、智能招聘工具、求职者保障等多元化人力资源服务，助力人才就业企业招工，推动招聘行业健康快速发展。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)