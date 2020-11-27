人民网>>财经

求职数据：服务员招聘求职供需两旺 95后占比26.78%

2020年11月27日07:41  来源：北京商报
 

近日，国民招聘大平台58同城发布了住宿和餐饮业招聘求职数据，从城市、职位、薪资、求职者画像等维度，对今年1-10月的住宿和餐饮业就业情况进行了刻画。数据表明，成都招聘需求大，深圳求职活跃度高；服务员招聘求职供需两旺，住宿和餐饮业行业平均支付月薪6266元；“95后”求职者占比高，达到26.78%，1-3年经验求职者占比27.34%。

○住宿和餐饮业成都招聘需求大，深圳求职活跃度高

据58同城招聘研究院数据显示，今年3月及6-8月，住宿和餐饮业迎来招聘高峰；3-4月及7月，行业迎来求职高峰。每年春节后及年中都是各行各业的招聘求职旺季，而今年受特殊环境影响，住宿和餐饮业的春季招聘求职高峰比往年稍晚，而因上半年积累了较大的消费需求，住宿和餐饮业在年中的招聘季延续时间较长。可见，住宿和餐饮业回暖复苏情况较好，招聘求职进展平稳。

从城市维度来看，今年1-10月，住宿和餐饮业招聘活跃城市TOP 10为成都、广州、上海、重庆、西安、深圳、杭州、郑州、苏州、北京。同期，住宿和餐饮业求职热门城市TOP 10分别为深圳、重庆、成都、上海、南宁、广州、杭州、贵阳、北京、沈阳，其中南宁求职需求同比上升20.78%。招聘需求较高的重庆、成都、上海、广州等城市，也吸引了众多求职者应聘，招聘求职需求较为均衡。深圳作为一线城市，发展节奏快、就业机会多、收入水平高，因此吸引了大批求职者，排名求职需求榜第一。

○服务员招聘求职供需两旺，行业平均支付月薪6266元

58同城招聘研究院还从职位维度对住宿和餐饮业就业情况进行了统计，今年1-10月，住宿和餐饮业招聘活跃职位TOP 10为服务员、收银员、娱乐厅服务员、后厨、酒吧服务员、前台/总机/接待、餐饮管理、厨师/厨师长、传菜员、配菜/打荷。无论是住宿还是餐饮行业，都需要服务员、收银员，因此这两大通用型职位高居招聘需求榜首。此外，从娱乐厅服务员、后厨、酒吧服务员的招聘需求高涨也可以看出，随着常态化防控阶段的到来，住宿和餐饮业的娱乐属性有所凸显，有益于拉动消费增长。

与此同时，住宿和餐饮业求职热门职位TOP 10包括服务员、厨师/厨师长、后厨、收银员、前台/总机/接待、配菜/打荷、洗碗工、餐饮管理、传菜员、客房服务员。其中，前台/总机/接待求职需求同比增长较快，达到32.57%，洗碗工和后厨求职需求同比增速也达到20%以上。可见，住宿和餐饮业各职位招聘求职需求相对平衡，服务员岗位供需两旺。后疫情时期，餐饮行业恢复堂食，消费者外出就餐频率大幅提高，行业对应职位的招聘需求扩大，同时也带动厨师/厨师长、后厨、配菜/打荷等餐饮业岗位求职需求提升。此外，前台/总机/接待、洗碗工等岗位受住宿和餐饮业恢复利好，求职需求也快速上升。不过，与去年相比，上述岗位求职呈现出一定的时间差，因此同比增速提升较大。

从薪资水平来看，58同城招聘研究院数据显示，今年1-10月，住宿和餐饮业支付月薪达到6266元。典型职位中，娱乐厅服务员支付月薪排名第一，达到6808元。配菜/打荷支付月薪同比上升位居首位，增长4.99%，达到3884元。这表明，住宿和餐饮业平均收入水平与最高薪资较为接近，具有娱乐属性的职位收入领先，而基础性、体力型岗位收入基数相对不高，但增长较快。

○“95后”求职者占比26.78%，1-3年经验求职者占比较高

围绕住宿和餐饮业求职者情况，58同城招聘研究院还进行了画像勾勒。今年1-10月，住宿和餐饮业求职者男女比例接近1：1，男女求职者分布均衡。年龄分布上，“95后”占比排名第一，达到26.78%，“00后”占比也达到20%以上，从业者年轻化程度较高。从学历上看，高中学历及高中以下学历占比较高，分别达到23.95%和28.49%，这表明行业求职者以技能型而非知识型人才为主。从工作年限上看，有1-3年工作经验的求职者占比较高，达到27.34%，其次是3-5年经验求职者，占比20.38%。这意味着，该行业求职者在拥有一定工作经验后，再次择业的可能性较高。

今年1-10月，在住宿和餐饮业典型职位中，83.18%的男性求职者愿意从事厨师/厨师长工作，分别有75.66%和70.35%的男性也愿意从事配菜/打荷和传菜员工作。与男性求职者相比，女性更愿意从事体力消耗较低、人际交流性更强的前台/总机/接待和收银员工作，占比分别为82.79%、77.84%。

作为招聘行业的领导者，58同城依托丰富的大数据优势，统计分析住宿和餐饮业招聘求职情况，为招聘方和求职者提供精准翔实的数据参考，有益于企业和人才更加理性地作出招才和应聘选择。未来，58同城将继续凭借数据分析、线上招聘活动、智能招聘工具、求职者保障等多元化人力资源服务，助力人才就业企业招工，推动招聘行业健康快速发展。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

发改委：将出台一批解决老年人运用智能技术的有效措施　　人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰） 近期相继发生了老人无法出示健康码进站遭拒、94岁老人被抬进银行做人脸识别，还有老人不会使用手机支付无法将医保等多起“老人被高科技抛弃”事件。如何解决此类现象，保证老年群体生活的便利性？ 11月2…【详细】

财经

发改委：合理保留老年人熟悉的传统服务方式　　人民网北京11月26日电 （记者乔雪峰）当前，我国老龄人口数量快速增长，伴随着进入信息化、智能化时代，整个社会如何帮助老年人跨过“数字鸿沟”，共享数字信息发展引发高度关注。 11月26日，国新办举行了《关于切实解决老年人运用智能技术困难…【详细】

财经

国家发展改革委：宏观经济逐步复苏并趋于好转　　人民网北京11月17日电（许维娜）10月我国宏观经济相关指标表现如何？如何保障供暖季天然气供需平衡？国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？另外，在应对债务风险以及违约处置方面有哪些新举措？ 17日上午，国家发展改…【详细】

财经

发改委：三方面合力保障“十四五”重大工程实施　　人民网北京11月17日电（许维娜）“十四五”规划建议提出，将实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程建设。国家发展改革委将为“十四五”重大基础设施工程提供哪些政策支持？ 国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在例行新闻发布会上表示，按照“十四…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved