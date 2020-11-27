2021年部分节假日安排出炉 元旦春节小团游预订人气飙升

原标题：元旦春节小团游预订人气飙升

本报讯（记者 潘福达）随着2021年部分节假日安排出炉，2021年元旦及春节假期出游搜索量明显升温，甚至“五一”假期出行机票搜索也出现了瞬时增长。

携程旅游平台发布的统计数据显示，假日安排通知发布后，春节国内跟团游预订人气比之前上涨150%，元旦自由行产品预订人气涨120%。明年春节“旅游过年”依然受欢迎，提前两个多月预订春节旅游的游客中，大部分是带孩子或老人的家庭人群，不跟陌生人拼团的私家团产品在放假安排公布后预订涨160%。三亚、哈尔滨、丽江、北京、成都、桂林、西双版纳、西安、广州、张家界成为过年旅游热门目的地前十名。

同程航旅昨天发布的数据显示，从游客关注度来看，昨天，春节期间私家团和自由行人气飙升最为显著，相比前一日分别上涨130%和120%，2人即可成团的“一单一团”私家团或者10人以内的小团最受欢迎。同程航旅相关负责人介绍，疫情发生以来，游客安全防护意识明显增强，这是私家团和自由行热度更高的主要因素。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)