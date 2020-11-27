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中国正成为全球5G“先行者”

吴涛 洪泽华

2020年11月27日07:46  来源：北京日报
 
原标题：中国正成为全球5G“先行者”

　　据新华社广州11月26日电（记者 吴涛 洪泽华）记者从26日开幕的2020世界5G大会上了解到，全球5G技术正迅猛发展，作为5G商用最早的国家之一，中国5G与实体经济融合正加速发展，产业支撑能力提升，生态构建加速形成，正成为这一领域的“先行者”。

　　全球5G技术迅速发展。科学技术部副部长相里斌说，5G技术在全球范围内蓬勃发展，特别是新制定的R16国际标准进一步满足了低时延、高可靠和大连接、低功耗场景的需求，带动全球5G规模迅猛增长。

　　“5G技术将改变世界面貌，而中国是这一领域的先行者。”巴基斯坦总理科技工作团队主席阿塔·拉曼说。

　　“中国5G技术与实体经济深度融合加速。”工业和信息化部副部长刘烈宏说，一是我国5G独立组网初步实现规模商用。截至今年10月，已累计开通5G基站超过70万座，终端连接数超过1.8亿个，97%以上的5G基站实现共享。

　　二是5G产业支撑能力不断提升，应用终端不断丰富。截至目前我国获得入网许可的终端达253款，其中5G手机218款。5G多形态、多种类、多功能的泛终端持续突破，国内已经有十款模组获得了入网许可，多款5G模组已开始商用。

　　三是5G融合应用生态加速构建。智能制造、医疗健康、能源、农业等行业成为5G热点领域，一批远程诊疗、远程办公、远程教育等应用使5G应用场景不断地丰富，融合应用的大生态正加速形成。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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