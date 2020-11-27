央行定调货币政策：不让市场缺钱 又坚决不搞"大水漫灌"

11月26日，央行发布《2020年第二季度中国货币政策执行报告》（以下简称“报告”）。对于下一阶段主要政策思路，央行表示，将搞好跨周期政策设计，促进经济总量平衡、结构优化、内外均衡。建设现代中央银行制度，完善货币供应调控机制，健全市场化利率形成和传导机制，构建金融有效支持实体经济的体制机制。

货币政策方面，报告表示，稳健的货币政策更加灵活适度、精准导向，不让市场缺钱，又坚决不搞“大水漫灌”，不让市场的钱溢出来。完善货币供应调控机制，综合运用中期借贷便利、公开市场操作、再贷款再贴现等多种货币政策工具保持流动性合理充裕，把好货币供应总闸门，保持广义货币供应量和社会融资规模增速同反映潜在产出的名义国内生产总值增速基本匹配，支持经济向潜在产出回归。引导市场利率围绕公开市场操作利率和中期借贷便利利率平稳运行。

对于近期备受关注的债券市场，报告指出，要积极完善债券市场管理制度建设，促进公司信用类债券信息披露标准统一，完善债券违约风险防范和处置机制，加强金融市场基础设施统筹监管，实现债券市场基础设施互联互通落地，持续推进托管行和交易报告库建设，确保金融市场整体安全稳定和高效运行。

同时，报告强调，要健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系。稳妥推进各项风险化解任务，打好防范化解重大金融风险攻坚战，坚决守住不发生系统性金融风险的底线。加快健全金融风险处置责任体系，压实股东、各类债权人、地方政府和金融监管部门责任。

值得注意的是，报告专门开辟题为“走向更加市场化的人民币汇率形成机制”的专栏。该专栏提及，将继续增强人民币汇率弹性，更好发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器的作用。“当今国际环境更趋复杂，国际金融市场波动明显，投资者对预期变动比较敏感，一些消息面的冲击容易引发市场大幅震荡。只有增强人民币汇率弹性，才能帮助对冲外部不稳定性不确定性的冲击，保持货币政策自主性。同时要注重预期引导，为外汇市场的有序运行和人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定创造条件。”报告指出。

此外，报告还强调，牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，保持房地产金融政策的连续性、一致性、稳定性，实施好房地产金融审慎管理制度。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)