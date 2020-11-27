财政部：国企利润总额已恢复到去年同期的90%

财政部26日发布数据显示，1-10月，全国国有及国有控股企业（以下简称“国有企业”）营业总收入结束同比下降趋势，实现正增长，利润总额已恢复到去年同期的90%，经济运行持续向好。

从利润总额来看，10月份，国有企业利润总额较去年同期增长52.5%。1-10月，利润总额26300.5亿元，同比下降10.0%，较1-9月降幅收窄6.0个百分点，其中中央企业17607.8亿元，同比下降9.4%，地方国有企业8692.7亿元，同比下降11.3%。

从营业总收入来看，10月份，国有企业营业总收入较去年同期增长7.0%。1-10月，营业总收入496812.9亿元，同比增长0.2%，其中中央企业279714.6亿元，同比下降3.3%，地方国有企业217098.3亿元，同比增长5.1%。

营业总成本方面，10月份，国有企业营业总成本较去年同期增长5.7%。1-10月，营业总成本483305.1亿元，同比增长1.2%，其中中央企业266858.5亿元，同比下降2.6%，地方国有企业216446.6亿元，同比增长6.3%。

净利润方面，10月份，国有企业税后净利润较去年同期增长62.7%。1-10月，税后净利润19261.1亿元，同比下降11.4%，归属于母公司所有者的净利润10872.1亿元，其中中央企业税后净利润13076.9亿元，同比下降10.1%，地方国有企业税后净利润6184.2亿元，同比下降14.0%。

10月当月，利润总额、净利润同比增幅较高，除生产经营加速恢复因素外，还有中海油集团公司与国家管网集团公司完成油气管道资产交易和交割等一次性因素影响。

应交税费方面，10月份，国有企业应交税费较去年同期增长5.4%。1-10月，应交税费37565.4亿元，同比下降1.0%，其中中央企业26219.8亿元，同比下降2.8%，地方国有企业11345.6亿元，同比增长3.5%。

成本费用利润率方面，10月份，国有企业成本费用利润率较去年同期提高1.9个百分点。1-10月，成本费用利润率5.5%，同比减少0.7个百分点，中央企业6.7%，同比减少0.5个百分点，地方国有企业4.0%，同比减少0.8个百分点。

资产负债率方面，10月末，国有企业资产负债率64.5%，较去年同期提高0.3个百分点，中央企业67.2%，同比减少0.3个百分点，地方国有企业62.7%，同比提高0.7个百分点。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)