基金发行持续降温 11月仅新发42只

日前，基金发行市场降温迹象显著。同花顺数据显示，以认购起始日为标准，截至11月26日，本月新发基金仅有42只，为今年以来的最低值。调整后的发行份额为1749.76亿份，在年内处于较低水准。与前三个季度相比，第四季度基金发行量和发行份额出现较为明显的下降。

自8月以来，基金发行数量连续数月处于低位水平。10月、9月、8月的发行量分别为62只、90只和73只，相较于7月的192只出现较大幅度的下滑，这三个月的月发行份额也都处在今年月度平均发行份额之下。

就季度数据而言，第四季度基金发行总数仅为104只，而前三季度的单季度发行数量均在300只以上；调整后的发行份额为3378.09亿份，处于四个季度中“垫底”位置，相较于发行份额最多的第三季度的12742.48亿份，大幅缩水37%。

从品类来看，混合型基金仍然是新基金发行的“主力军”。截至11月26日，本月内发行的混合型基金份额占比为60.82%。自8月以来，混合型基金的发行份额占比均在60%以上。而债券型基金则经历了先“遇冷”后“回暖”的过程，从7月高达50.74%的份额占比急剧下降至8月的8.3%，随后占比保持在20%以下，11月又回升至近34%。

针对基金发行市场的“转冷”，业内人士表示，今年权益类基金赚钱效应明显，广受投资者热捧，多家基金公司争相上报相关产品，而债券类基金则相对“遇冷”。但随着各板块表现分化，相关行业的炒作降温后，更多资金开始进入场外观望的状态。

总体而言，今年仍然是基金发行的大年，年内新发基金的数量和规模持续创历史新高。同花顺数据显示，截至11月26日，以认购起始日为标准，年内新发基金1202只，调整后的总发行份额达27111.95亿份，平均单只基金发行份额达到22.56亿份。而2019年全年新发基金为1047只，平均单只基金发行份额为14.20亿份，不到今年的七成。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)