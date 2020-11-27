原标题：美联储面临加码货币宽松压力

由于美欧疫情肆虐，近期公布数据参差不齐，四季度经济数据更有可能掉头向下，而大规模的财政刺激措施难以在近期到位，美联储面临进一步加大宽松货币政策力度的压力。然而，IMF等国际机构警告，过度货币刺激酝酿更多金融风险。

扩大购债压力渐增

据路透社报道，美联储发布的会议纪要显示，在11月4-5日联邦公开市场委员会会议上，决策者们可能很快会向市场提供一个更好的指引，以便市场了解美联储还将继续购买债券的期限。

纪要显示，由于前景仍不确定，一些政策制定者对近期改变指引犹豫不决，大多数与会者认为，委员会应采取行动，发布将购债步伐和构成某些经济成果联系起来的前瞻性指引。

会议纪要还显示，美联储官员一致认为，购买资产为经济提供了宽松环境，是防范疫情造成风险的保障。一些官员认为，美联储可以通过延长所购买证券的年限或加快购买步伐，提供更多宽松政策。

美国利率已经在今年稍早降至接近零的水平，目前预计这一利率水平将维持到2023年。分析人士认为，从纪要措辞改变中可以看到美联储对资产价格的担忧有所减轻，这为进一步宽松提供了可能。

一些分析人士还认为，美联储或考虑调整债券购买计划以便“很快”为经济提供更多帮助。官员们认为，在购债方面会“比较快”进行调整，从而为经济提供更多支撑，美联储还对经济复苏步伐表达了担忧。

路透社报道称，美联储将在12月15-16日召开议息会议，这将是年内最后一次会议，美联储届时可能会面临要求提供更多有关未来购债计划细节的压力。报道还称，近期新冠肺炎感染病例激增，加上美国财长姆努钦要求美联储归还未使用资金后，美联储的部分紧急贷款工具即将到期，将迫使美联储比计划更早地采取行动。

疫情下经济数据参差

在感恩节前夕，美国多项经济数据显示，经济复苏步伐参差不齐，加上疫情形成新的感染高潮，有可能为美联储决定下一步行动计划提供依据。

11月25日，美国劳工部公布数据显示，上周首次申请失业救济人数达77.8万人，为7月以来首度连续两周上升，续领失业救济人数下滑至607.1万人，均高于市场预期。随着疫情恶化，美国就业市场正迎来新一波失业潮。

美国商务部公布的数据显示，10月个人支出环比增长0.5%，低于9月的增长1.2%。个人收入下降0.7%，降幅大于预期。个人储蓄率也连续第六个月出现下降，为13.6%。此前，谘商会24日发布的数据显示，11月份美国消费者信心指数环比大幅下降8.7点至89.5点，降幅为7月份以来最大值。同时，10月份消费者信心指数也从此前的101.4点下修至96.1点。已经拉开序幕的传统假期购物旺季将是左右零售消费荣枯的关键时点。

较好的方面是，住房和制造业显示出向好迹象。美国10月新屋销售总数年化99.9万户，为2006年以来最强劲数据，预示到2021年初美国的建筑量将有所增加。此外，受电脑和金属需求的支持，美国10月份耐用品订单增速快于预期，环比增1.3%，表明第四季度开始时企业设备支出较为充足。

巴克莱首席美国经济学家迈克尔·加彭认为，这就像是经济动能和新冠肺炎疫情之间的抗衡。疫情可能会在未来几个月内破坏形势，并使前景更加不稳定，但与此同时，疫苗的问世在望，增添了各方信心。

花旗集团全球首席经济学家凯瑟琳·曼表示：“劳动力市场的持续疲软，将推动整个经济下降。同时，像制造业这样的稳固行业将阻止我们严重的衰退。”

摩根大通驻纽约分析师丹尼尔·西尔韦表示，“若不是近期疫情的发展，第四季国内生产总值（GDP）似乎将相当强劲，但鉴于最近新冠病例激增，我们认为11月和12月的数据将明显放缓。”

财政刺激有心无力

由于早先的多项支持经济措施都面临到期，而新一轮经济纾困计划迟迟难以出台，如果经济恶化，美联储继续以更大的宽松力度来支持经济的压力也变得十分明显。

分析人士表示，美国失业金领取期限用完，福利即将结束，一些就业数据也显示了这一情况。在福利结束后将直接影响到消费者增加消费的意愿和能力。

美国两党迟迟难就新一轮经济纾困计划达成一致。分析人士倾向于认为，难以期待这项计划能够在两个月内出台。由于美国财政拮据，一些分析人士还认为，很难期待出台一项规模巨大的财政支持计划。这将使在疫情重压下的美国经济缺乏强有力的支持。

此外，美国财政部和美联储之间是否能够紧密合作，共同应对疫情也成外界猜疑对象。据报道，姆努钦向美联储主席鲍威尔致函，要求美联储返还联邦政府此前划拨给美联储用于压力时期向某些市场提供贷款的资金。尽管此后姆努钦表示，在新冠肺炎疫情引发的经济下滑期，他从始至终都与鲍威尔保持密切协作，美联储事先就知道他将终止紧急贷款项目。

QE风险受到警告

新冠肺炎疫情暴发后，主要经济体央行都采取紧急应对措施，将利率水平压低，不少央行还采取了量化宽松（QE）货币政策。但是，对过度宽松货币政策的危害性的担忧则让央行在具体操作中不得不保持谨慎。

11月25日，国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，额外的货币刺激可能对金融稳定构成重大风险。她再度敦促财政政策在新冠肺炎疫情后的复苏中发挥重要作用。

格奥尔基耶娃表示，“各国央行似乎是在做实验，正在审查其政策框架，以确定新的战略和工具，以此支持经济从危机中复苏。但是，新的工具和战略也可能产生新的副作用，额外的货币刺激政策可能对金融稳定构成重大风险。”她认为，货币政策制定者需要在通胀和产出的短期提振与宏观金融脆弱性积累之间取得平衡。

IMF货币与资本市场总监阿德里安也警告称，央行们不应该只考虑产出、失业和通胀，更应该考虑宏观金融稳定。

据外媒援引知情人士消息报道，IMF最近就拒绝了向各国提供条件更宽松的抗疫贷款新工具的提议。

实际上，包括美联储在内的各大央行也不同程度地注意到了加大货币政策宽松力度的副作用。美联储的纪要显示，一些官员认为，鉴于长期的低利率，美联储资产购买所提供的融资效果可能有限，而且美联储资产负债表的急剧扩大，可能产生意想不到的效果。更有一些官员认为，目前美联储对房地产抵押证券的购买，会加剧美国房地产潜在的估值压力。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)