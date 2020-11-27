韩国央行上调经济预测 预计2020年GDP增速为-1.1%

据韩联社报道，当地时间11月26日，韩国央行维持基准利率0.50%不变，符合市场预期，但该行略微上调了今年和明年的经济增长前景。

韩国央行预计韩国2020年GDP增速为-1.1%，高于8月时的预测-1.3%。预计韩国2021年GDP增速为3%，8月时的预测为2.8%。

韩国央行表示，目前全球经济正在继续复苏，但由于新冠肺炎疫情不断反扑，复苏步伐缓慢。在全球金融市场，由于经济指标改善和对研制疫苗的希望提升，风险厌恶情绪有所减弱。展望未来，全球经济增长和全球金融市场可能在很大程度上受到新冠肺炎疫情的严重程度和疫苗开发状况的影响。

韩国央行指出，韩国经济继续以温和的步伐复苏。尽管私人消费的复苏缓慢，建筑投资的调整仍在继续，但设施投资已开始复苏，出口改善也在继续。劳动力市场状况依然疲弱，就业人数与去年同期相比继续大幅下降。展望未来，韩国经济可能会在出口和投资的带动下逐步复苏。然而，围绕经济前景的不确定性仍被认为较高。

韩国今年第三季度经济环比增长1.9%，出口强势反弹，较二季度增长15.6%。这是疫情发生以来韩国经济首次实现环比增长。分析认为，上半年出口锐减给外向型为主的韩国经济造成打击，得益于出口和设备投资的增加，三季度经济增长实现触底反弹。

韩国总统文在寅日前表示，政府将采取积极的财政政策，推动财政支出结构改革，努力确保财政稳健性。他说，创造工作岗位是首要民生课题，为此，政府将维持和创造工作岗位列为明年预算执行的重点，努力推动韩国经济早日重返正轨。

为缓解经济下行压力，韩国政府多措并举，全力保就业、稳民生。韩国企划财政部表示，政府已陆续制定共计250万亿韩元的预算，除了用于为中小企业和小工商业者提供担保贷款和经营资金援助，还直接向家庭发放灾难补贴。

为应对持续扩散的新冠肺炎疫情，韩国中央灾难安全对策本部24日将首尔、仁川、京畿道等首都圈地区的保持社交距离防疫级别从1.5级上调至2级。

韩国总统文在寅24日经由脸书和推特发布信息，呼吁民众遵守各项防疫规定和管控措施。韩国疾控部门表示，韩国新冠病例中大约60%与亲友聚会有关，尤其是人们在这类场合不戴口罩。韩国中央应急处置本部企划战略组组长孙映莱24日呼吁民众尽量取消或推迟聚会，避免不戴口罩接触他人。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)