“圣诞订单季”降温 外贸企业调整战略

原标题：圣诞订单季降温，外贸企业调整战略

□本报记者 白舒婕

每年的圣诞节都被外贸企业看作是当年业绩“冲刺”的一个重要节点。但受新冠肺炎疫情影响，今年被寄予厚望的“圣诞订单季”却不像往年那样火热。面对困境与新形势，外贸企业唯有另谋出路。

这个“圣诞订单季”有点冷

最先感知“圣诞订单季”冷暖的莫过于从事圣诞礼品出口的外贸企业。泉州曦日进出口贸易有限公司业务经理郭建章对国际商报记者透露，受疫情影响，今年公司的圣诞礼品订单与去年基本持平，与原计划的增长目标存在一定的差距。“今年国外展会采购商流量少，参展效果较差，因此进口商的订单明显减少；商超客户在上半年海外疫情暴发时出现了关店潮，不少客户减少了订单数量或取消部分货号订单。”

郭建章说，转机出现在国内疫情防控取得阶段性成果后。彼时企业复工复产，销售开始好转，除了已经错过销售期的，订单大多恢复，有些商超客户的订单还有所增加，弥补了进口商订单下降的缺口。

往年12月，山东恩来得实业有限公司外贸部负责人刘晓薇正在工厂忙碌地加班加点，但是今年，这家专注做多功能健康按摩鞋的企业没有那么忙了。受疫情影响，企业接到的订单量明显不如往年。

刘晓薇告诉国际商报记者：“客户反馈一直居家办公，叠加国家发布限制令不允许随意外出，间接影响了我们的订单量。”

外贸企业面临的困难还不止于此。郭建章无奈地说：“由于海外疫情并未得到有效控制，市场需求萎缩，进口商和商超客户均要求企业下调产品价格。不仅如此，企业仍然面临着明年年初海外疫情仍未得到有效控制、订单被取消或减量的风险。”

此外，资金链风险也是企业最头疼的问题之一。郭建章说，出于疫情防控需要，很多出口货物到港无法及时处理，导致出口企业无法及时出货和及时收回货款。同时，客户的付款期限延长，最长180天，企业资金压力较大。而且，近期人民币汇率持续提升也影响了外贸企业的出口利润。

刘晓薇也表示，公司的产品单价没有太大变动，但也面临着运费上涨、货物排仓、新客户较难开发、老客户订单量下滑等诸多困难。

迎难而上积极调整

为了应对挑战，适应新的市场形势，外贸企业正在积极调整市场部署。受访企业一致认为，未来最大的机会在于抓住中国加快双循环的机遇以及在新型销售渠道上有所突破。

刘晓薇表示，公司产品最大的优势是拥有38项国内外专利。“针对医疗健康产品出口向好的形势，我们一方面要抓住难得机遇加大出口，扩大海外市场，提高产品知名度；另一方面要注重国内需求，持续投入人力、物力、财力加大新产品研发力度，推出恩来得‘双恩’系列多功能健康鞋，让我们的健康产品惠及更多国内消费者。”为此，公司积极参加政府组织的免费帮助外贸企业扩大内销的活动，如烟台市商务局组织的外贸精品进步行街等活动，以增加国内市场销售额。

国际市场方面，刘晓薇说，山东省商务厅和烟台市商务局也经常组织外贸企业免费参加各国云展会，让企业足不出户进行线上洽谈贸易；同时，公司积极创新了线上销售模式，提高产品的线上市场知名度，尽最大努力获取更多订单。

泉州曦日也采取了一系列措施来化解危机。郭建章表示，公司将对重点客户的产品进行针对性开发，刺激相关客户的采购欲望；调整客户组成，加大对商超客户和邮购商客户的开发力度；进一步加强与出口信用保险公司的配合，防范出口收汇风险，加强与信保公司及银行的配合，申请信保项下贸易融资；用足、用好扶持政策，减小因付款期限延长给企业带来的资金压力。

“与此同时，我们也对多个跨境电商平台进行综合评估，用好跨境电商平台是我们今后的发展重点。”郭建章说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)