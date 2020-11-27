疫情“助攻” 数字经济如何赋能世经？

“2020年，受到新冠肺炎疫情持续发酵影响，全球经济遭遇重创，企业盈利预期差带来市场调整压力，而风险溢价急剧变化更成为短期波动的根源，高估值市场出现系统性调整的金融风险值得警惕，不过，数字经济的集体进化将带来结构性投资机遇。”工银国际日前发布的《2021年全球经济展望》报告分析指出。

工银国际的报告强调，几种金融风险需要企业引起足够重视。在4月以前，疫情对全球金融市场的冲击呈现出“局部爆发-外溢扩散-共振回溢”的三阶段演化，疫情所涉区域的边际变化成为市场大范围动荡的关键。但超宽松的货币政策稳定了市场预期，主要央行投放的巨量流动性开始不断推升金融资产估值，尤其是发达经济体股指市盈率大幅上行。较之于2019年底，2020年9月美股市盈率提高了5.5，德国、意大利、日本股指也分别提高了5.0、4.9、4.5。考虑到以美股为代表的部分市场估值本已偏高，市场系统性调整的风险值得警惕。

从行业表现看，新冠肺炎疫情的非典型非对称冲击对全球经济和金融运行也影响深远。国际货币基金组织（IMF）通过比较1995年以来主要行业增加值增速和经济周期发现，新冠肺炎疫情在2020年对于经济整体的增加值冲击达到7.5%，其中对于批发零售、交通运输、住宿餐饮，艺术、娱乐、休闲和其他服务的负面影响最大，分别高达-14.7%和-16.1%。但较之于典型衰退期其他行业的表现，信息和通讯、金融和保险、房地产业受到的冲击明显较小。

工银国际首席经济学家程实认为，疫情孕育着新的行业机会，特别是场景转换加速改变了个人及企业的生产生活方式，以非自然演进的方式推进各部门同步数字转型。展望未来，产业互联网领域的技术共振将引领数字经济的加速度，有望成为全球经济衰退复苏后可持续增长的新动能。

展望2021年全球经济，程实表示，修复式增长仍将面临不小挑战，跨周期的政策支持和产业转型有望在变局中开新局：其一，疫情对于全球经济的负面影响在2021年还将延续，复苏进程在供给端和服务业仍会明显滞后；其二，宏观政策在利率下限和债务上限的围堵下急剧透支，低增长、低利率、高赤字时代的通胀预期面临很大不确定性；其三，中美双核仍是全球经济复苏最重要的发动机，在中国“十四五”和美国新一届政府的开局之年有望出现政策积极影响的外溢。

2020年全球新冠疫情大流行，迄今累计确诊人数近6000万，成为重塑全球政治、经济、社会的重要历史性变量，除中国之外的主要经济体将全部同时陷入衰退。据IMF的最新预测，2021年全球有望迎来低基数的衰退后复苏，经济增速回升至5.2%，但相较2019年实际增长仅不到0.6%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)