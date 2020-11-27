运行稳中趋升 前10月物流总额229.3万亿元增长2.5%

在我国经济稳步复苏的大背景下，物流需求延续前期的回升走势，保持了三季度以来较强的回升力度。中国物流与采购联合会最新公布的数据显示，1-10月，全国社会物流总额为229.3万亿元，同比增长2.5%，增速比1-9月提高0.5个百分点。1-10月，物流业总收入8.4万亿元，同比增长0.9%，增速比1-9月提高0.8个百分点。

这些数据显示出我国物流市场供需继续改善，市场预期向好，物流行业运行稳中趋升。

新动能增势强劲

从结构看，工业物流需求增速平稳，进口物流需求继续改善，民生消费相关的新动能需求增势持续增强。

1-10月，工业品物流总额同比增长1.8%，增速比1-9月继续提高0.6个百分点。工业物流需求总体平稳增长，增速持续加快。从结构看，采矿业物流需求降幅继续收窄，制造业增速稳中有升，特别是高技术制造增势良好。

10月当月增长6.9%，与上月基本持平。其中，高端制造物流需求持续较快增长，能源原材料行业增速加速回升。10月，装备制造业同比增长10.8%，连续4个月保持两位数增长，继续发挥稳定支撑作用。受采暖季及生产加快等因素影响，原材料行业相关物流需求进一步增加，同比增长7.6%，比上月加快0.8个百分点。其中，钢铁、建材、化工行业增速均升至今年以来最高。

在外贸政策的扶持以及需求恢复的带动下，进口物流需求继续改善。1-10月，进口物流总额增长9%，增速虽比1-9月回落0.4个百分点，但仍维持较快增长。从货类看，主要大宗商品进口量仍保持较快增长，部分机电产品、部分农产品进口量增速有所放缓。前10个月，钢材、未锻轧铜及铜材进口量分别同比增长73.9%、41.4%，增速比1-9月略有加快；集成电路增长22.4%，农产品中肉类增长68.8%，增速比1-9月小幅回落。

值得注意的是，随着生产生活秩序的恢复，民生消费相关物流需求持续好转，特别是新型消费模式物流需求保持强劲增长态势。1-10月单位与居民物品总额同比增长13.8%，增速比1-9月提高0.9个百分点，自上半年以来均保持10%以上增长。

1-10月，实物商品网上零售额同比增长16%，增速比1-9月加快0.7个百分点。在此带动下，快递业务量保持高速增长。全国快递服务企业业务量累计完成643.8亿件，同比增长29.6%；10月当月增长仍超40%。

行业运行稳中趋升

实际上，中国物流业景气指数已连续8个月处于扩张区间，10月指数继续回升，显示物流行业运行稳中趋升。

首先是物流行业供需均出现较快增长。10月，业务量指数和新订单指数为56.3%和56.7%，较上月回升0.2和0.8个百分点。两项指数均持续位于临界点以上，显示物流供需均处在上升通道，市场活跃度进一步提升。从区域看，东部地区加快回升，中部和西部地区增势高位趋缓。

需求持续回暖带动了价格的回升。10月，物流服务价格指数为50.4%，比上月回升1.5个百分点。价格指数回升幅度明显且2月以来首次位于临界点以上，显示物流市场供需关系有所改善，物流服务价格增速由负转正。

数据也显示出企业信心在不断增强。10月业务活动预期指数回升0.3个百分点，到达62%的高位景气区间。显示随着消费旺季临近，物流企业对行业发展信心进一步恢复，对市场预期较为乐观。

不过，行业专家表示，尽管10月物流需求保持较快增长，市场供需稳定恢复，但当前主要指标的累计增速与同期相比仍处于较低水平，尚有较大回升空间。数据显示，1-9月规模以上工业库存、产成品库存增速仍然较高（增长4.9%和8.2%），且连续两个月加速增长；10月，仓储指数中的期末库存指数较上月上升3.8个百分点，至53.2%。综合两项数据看，当前库存水平仍较高，且增速有所加快。

受到库存水平提高等因素影响，仓储保管成本呈现同步增长态势。1-10月社会物流总费用中的保管环节物流成本增长1.8%，且增速比1-9月提高0.2个百分点。显示受较高库存水平的影响，企业应收账款增长较快，仓储物流周转压力趋升，相关保管、资金占用成本上涨明显。

加快增长态势将延续

今年的新冠肺炎疫情给各行各业造成了巨大的影响，物流业增速也出现了下滑。不过，从下半年开始，物流行业数据出现改善。到了第三季度，在宏观经济复苏的大背景下，物流业总收入增速实现由负转正。今年前三季度，物流业总收入7.4万亿元，同比增速由1-8月下降1.1%转为增长0.1%。市场规模也逐渐恢复至正常水平。

与此同时，在市场需求回暖等有利因素带动下，物流企业的经营状况也有所改善。中国物流信息中心主任何辉表示，9月，随着物流市场规模的恢复，物流行业整体运营的情况也有所改善，尤其是从企业规模来看，无论是大中小微型物流企业，9月都恢复正增长，尤其是小微企业，改变了前三个月连续向下的态势。

10月，物流业持续向好，特别是快递快运业延续加快增长态势。国家邮政局数据显示，截至11月16日，我国快递年业务量首次突破700亿件，今年“双11”当天行业共处理快件6.75亿件，同比增长26.2%。

物流企业近日公布的经营数据也十分亮眼。圆通速递10月快递产品收入28.24亿元，同比增长17.59%；顺丰控股10月速运物流业务营业收入120.58亿元，同比增长34.22%；申通快递10月快递服务业务收入19.99亿元，同比增长0.95%。

业内人士认为，随着我国经济加速复苏，以及“双11”“双12”对消费的促进，物流业增速将继续回升。与此同时，物流业也将进入以质量和效益提升为核心的发展新阶段，行业将实现产业转型升级。

中国仓储与配送协会副会长王继祥认为，物流把生产、分配、流通、消费连接在一起，让农业、制造业、商贸流通业等实体商品流动全面互通，并融为一体，由此，物流将成为经济双循环的连接器。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)