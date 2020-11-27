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两部委：12月新增370条实行市场调节价的国内航线

2020年11月27日08:52  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月27日电 （记者乔雪峰） 近日，民航局会同国家发展改革委印发《关于进一步深化民航国内航线运输价格改革有关问题的通知》（以下简称《通知》），明确自2020年12月1日起，放开3家以上（含3家）航空运输企业参与经营的国内航线的旅客运输价格（以下简称国内运价）。改革后，实行市场调节价的国内航线将大幅增加，市场决定价格的机制将进一步得到强化。 《通知》要求，航空运输企业要合理确定调整范围、频次和幅度，确保航空运输市场平稳运行。航空运输企业和销售代理企业要严格遵守《价格法》《民用航空法》的有关规定，及时、准确、全面地向社会公布实际执行的各种运价种类、水平和适用条件。

同时，民用航空主管部门将进一步加强对国内运价的监督，将价格违法违规行为记入信用记录，并依据《民航行业信用管理办法（试行）》实施惩戒。

通知发布的《新增实行市场调节价的国内航线目录》显示，本次实行市场调节价的国内航线共370条，只要集中在二三线城市之间的往返航线，涉及北上广深等一线城市出发的航线较少。

此次深化民航国内运价市场化改革、扩大市场调节价航线范围，是民航局、国家发展改革委扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，进一步深化“放管服”改革，有效扩大国内航空运输市场需求，不断满足旅客多样化航空运输需要，加快行业复苏的重要举措。

据了解，自2004年以来，民航局会同国家发展改革委积极推进民航国内运价改革，同步加强国内运价监管，不断优化市场环境。特别是自2013年以来，民航国内运价市场化改革步伐不断加快，国内运价改革成效明显，市场活力得到有效激发，国内运价治理体系和治理能力进一步提升。

(责编：乔雪峰、毕磊)
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