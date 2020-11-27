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恢复态势进一步巩固

我国工业企业累计利润增速年内首次由负转正

2020年11月27日09:28  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月27日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，1—10月份，规模以上工业企业实现利润50124.2亿元，同比增长0.7%，1—9月份为下降2.4%，累计利润同比增速年内首次由负转正。10月份，规模以上工业企业实现利润总额6429.1亿元，同比增长28.2%，增速比9月份加快18.1个百分点。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，随着我国统筹推进疫情防控和经济社会发展取得重大战略成果，市场供需关系日益改善，产业循环逐步畅通，工业企业生产经营持续好转，盈利恢复态势进一步巩固。

朱虹分析，从各项具体数据来看，1—10月份利润增长主要呈现以下特点：

一是超六成行业利润实现增长。1—10月份，在41个工业大类行业中，有36个行业利润增速比1—9月份加快或降幅收窄；有25个行业利润同比实现增长，比1—9月份增加4个，利润增长的行业面达61%，其中12个行业利润增速达到两位数。

二是装备制造业利润增长有所加快。1—10月份，装备制造业利润同比增长9.6%，增速比1—9月份加快0.8个百分点，拉动规模以上工业利润同比增长3.2个百分点，是对工业利润增长贡献最大的板块。其中，电子行业自4月份累计利润增速转正以来，一直保持两位数增长，1—10月份增长12.6%，对工业利润增长的贡献尤为突出。随着稳基建投资和促进汽车消费等政策持续显效，货车、新能源汽车生产销售改善，带动汽车制造业利润稳定恢复，1—10月份利润增长6.6%，增速比1—9月份加快3.6个百分点。通用、专用设备制造业延续快速增长态势，1—10月份累计利润分别增长12.0%和22.9%。

三是消费品制造业利润增速稳定回升。1—10月份，受国内需求回暖、出口形势好转等因素共同拉动，消费品制造业利润同比增长4.8%，增速比1—9月份加快0.4个百分点。其中，农副食品加工、食品制造、造纸、烟草等行业利润保持10%—30%的两位数增长；酒饮料、纺织、医药行业利润分别增长5.1%、7.6%和8.7%，增速比1—9月份均有所加快；纺织服装、木材加工、皮革毛皮、家具制造、化纤等行业利润降幅进一步收窄。

四是原材料制造业利润明显改善。随着下游需求持续回暖，产业内部循环逐步畅通，上游原材料行业利润快速修复。1—10月份，原材料制造业利润同比下降6.0%，但降幅比1—9月份收窄9.1个百分点。其中，石油加工、钢铁行业累计利润降幅均明显收窄，同比分别下降52.8%和12.9%，降幅比1—9月份分别收窄13.4和5.8个百分点；有色、化工、建材等行业累计利润增长在0.9%—5.0%之间，增速小幅上升或实现由负转正。

五是私营企业利润和外资企业利润恢复向好。随着一系列助企纾困和金融支持实体经济政策落地见效，各类市场主体活力稳步恢复，盈利状况改善。1—10月份，私营企业利润同比增长1.1%，1—9月份为下降0.5%；外商及港澳台商投资企业利润增长3.5%，增速加快0.9个百分点。

六是工业产成品存货增速有所放缓。10月末，规模以上工业企业产成品存货同比增长6.9%，增速比9月末回落1.3个百分点。

10月份工业企业利润同比增长28.2%，增速比9月份加快18.1个百分点，主要是去年同期基数较低、本月投资收益增加等因素共同作用的结果。剔除短期非经营因素影响后，10月份利润增速与上月大体相当。

朱虹强调，同时应注意到，工业企业应收账款增速有所上升，现金流压力加大，不利于企业生产经营的持续恢复。下一步仍需扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，按照构建国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局要求，牢牢把握扩大内需战略基点，持续激发市场主体活力和消费潜力，推动工业企业生产经营健康发展。

(责编：杨曦、乔雪峰)
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