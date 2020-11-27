景瑞地产开启数字化转型

随着房地产市场进入存量时代，传统房企开始步入新赛道。据“中国房地产科技研究报告”统计表明，2020年房地产企业在科技方面的投入正逐年增加，科技支出预算增幅在10%-30%内的企业数量较两年前有了显著增多。

另据，国内首部“Proptech（地产科技）白皮书”统计显示，商业地产或地产领域近15%的企业将数字化作为未来企业发展的战略选择，科技赋能地产成为新的发展趋势。

眼下，地产行业正迎来变革新契机，科技的加入也在逐步改变人们对居住体验的定义。据了解，景瑞地产从2015年提出定制化的概念，以”定制化生活服务商”为升级目标，从“eplus体系”的提出到“Space me 精彩家”于2019年落地，借力科技打通定制化地产开

据介绍，“Space me 精彩家”依靠AI智能推送及大数据围绕客户需求，利用BIM House信息化系统串联客户洞见、产品设计、情景销售、柔性供应、数字建造、智慧运维六大模块，实现业务数据在线、数字化管理和精细化管控，以及定制精装工程验收的查验等，发挥地产科技的赋能优势，落地定制化服务能力。

景瑞控股方面表示，依托五大平台持续功能以及地产运营经验，景瑞在产业地产和科技赋能等方面表现良好。从“地产开发”到“城市运营”、 “传统地产”到“科技赋能”， 迈进数字化转型进程推出定制应用平台——“Space me 精彩家”， 用平台化生态拓宽业态边界，资本与技术的引入共同带动企业革新与发展。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)