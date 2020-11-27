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税务总局：今年1-10月我国增值税一般纳税人户数稳定增长

2020年11月27日16:00  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月27日电 （记者车柯蒙）近日，国家税务总局货物和劳务税司司长谢文在采访中表示，今年1-10月，我国增值税一般纳税人户数月均净增8.8万户、月均环比增长0.86%，实现了稳定增长。特别是二季度以来，随着生产秩序有序恢复，一般纳税人户数月均净增10.5万户，月均环比增长1.01%，基本达到去年同期水平。这反映出我国经济稳定运行、持续向好的态势进一步巩固，也彰显了我国经济的韧性和后劲。

增值税是我国第一大税种，覆盖全部货物、服务领域，贯通一、二、三产业，也是减税降费的主力税种。随着近年来增值税改革不断深化，我国多次下调增值税税率，并配套出台了扩大抵扣范围等措施，增值税纳税人的负担不断降低，企业的发展意愿和能力不断增强。增值税纳税人分为小规模纳税人和一般纳税人，其中，一般纳税人是指年应税销售额500万元以上的纳税人，其规模相对较大且经营稳定，虽然只占增值税纳税人总户数不到20%，但却贡献了约97%的增值税税收。因此，一般纳税人的数量、经营情况的变化趋势，从一个侧面可以反映出我国经济的发展水平和运行状况。

谢文表示，今年前10个月增值税一般纳税人户数变化呈现出以下三个方面特点。

第一，批发零售业增长最多，建筑业增速最快。今年1-10月，批发零售业户数增加最多，占增量总数的32.8%。建筑业受复工复产、集中结算、新基建投资拉动等积极因素影响，一般纳税人户数月均环比增长最快，达到2.2%。制造业贡献了一般纳税人户数增量的15.4%，排在第三位。

第二，重点经济圈户数增长显著，区域发展更加协调。受地区发展基础和整体发展环境影响，今年1-10月，东部地区贡献了一般纳税人户数增量的61.9%。但从增幅来看，中部地区表现突出，月均净增长率达到1.11%。从重点经济圈来看，长三角、珠三角、京津冀三大区域贡献了全国户数增量的45.5%，切实起到了带动作用。其中长三角地区户数增长最多，优势明显，珠三角市场主体活力较强，增幅较快。

第三，民营企业成为增长主要驱动力。民营企业是市场经济最富活力、最具潜力、最有创造力的群体，是推动我国经济发展的重要力量，也是吸纳就业的主力军。今年以来，民营企业贡献了全国一般纳税人户数增量的近90%，有效助力了稳住经济基本盘。

今年以来，为统筹推进疫情防控和经济社会发展，党中央、国务院在巩固和拓展去年实施更大规模减税降费成效的基础上，又出台了7批28项税费优惠政策，税务部门坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，确保减税降费的“真金白银”精准直达市场主体，全力服务“六稳”“六保”大局。当前，一系列助企纾困、优化环境的政策措施效应逐步显现，各类市场主体的发展活力不断增强。

(责编：车柯蒙、杨曦)
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