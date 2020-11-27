融创多元化参与城市构建与运营

“十三五”时期，围绕以人的城镇化为核心、以提高城镇化质量为导向的新型城镇化战略，我国新型城镇化建设取得重大进展，城镇面貌焕然一新。成立17年来，融创则致力于促进城市经济发展与进步，更多元参与到城市的构建与运营之中。

融创以地产为核心，依托融创服务、文旅、文化、医疗康养、会议会展等板块，参与城市共建。融创文旅相关负责人表示，每一座融创文旅城都是依托融创文旅运营经验，引入多元产业，为中国家庭供应多元欢乐。

2020年6月，中原融创文旅城择址平原新区，覆盖荟萃雪世界、冰乐园、水世界、水岸秀场、湖岛酒店群、滨湖商业小镇、水上运动、体育公园八大超级IP业态，定位为全球一站式欢乐度假胜地。

而对于冰雪资源丰沛的哈尔滨来说，融创不仅挖掘当地冰雪资源，更跨界融合影视、金融、旅游、电竞等产业内容，打造一个体验型影视园区——冰雪影都，以影视产业为轴，助推城市升级国际特色旅游度假地，带动哈尔滨松北新区板块振兴。

古都西安也在焕发新生。在第十四届全运会即将到来之际，融创进驻国际港务区，秉承“为城市赋能，与西安共融”的理念，为西安打造室内冰雪世界。西安国际港务区融创冰雪世界项目不仅为陕西地区带来穿越四季的冰雪体验，更进一步健全西安奥体中心周边体育产业链。

与此同时，融创始终围绕地产核心主业，持续为客户打造高端精品住宅。融创从中式建筑、当代生活、未来趋势中不断理解产品，推动传承与创新。以美学、品质、引领的产品理念，进一步理解空间、精研细节，用考究的材料，持续赋能社区生活场景。从中原郑东北龙湖、大连西岗区核心湾区、到西安曲江腹地……一座座作品，将城市精神和地域文脉融会贯通。

2020年，融创提出“社区生活运营”的理念，通过 “生活方式营造”、“生活场景营造”、“社群生活运营”、“客户服务运营”四大模块，形成归心生活集成系统。

此外，融创方面表示，以始为终，将持续以“引领、专注、生命力”为服务理念，为客户不断带来迭进美好的生活体验。 （许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)