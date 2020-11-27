融创中国战略投资强森医疗 加码布局社区医疗服务

11月26日，融创中国战略投资强森医疗签约仪式在强森医疗集团总部举行。

据了解，专注于社区全科医疗领域，强森医疗以健康为核心，以数字化、智慧化为导向，构建“云端+终端+产品+服务”连锁医疗生态链，围绕社区家庭和企事业单位的全场景需求，提供优质、便捷的全科诊疗与家庭医生服务。

合作双方表示，此次战略合作的成功签约，标志着融创中国与强森医疗将充分发挥各自领域的优势，资源互补，携手在城市医疗配套及医疗康养领域展开全面合作。

对此，融创中国执行董事兼行政总裁汪孟德表示，：“融创看好西安，看好医疗康养行业，看好强森医疗团队。当前的社会结构对医疗健康提出了更高的要求，需要供给侧提供更高品质的服务和产品。强森医疗的产品定位与人们的现实需求相契合，也与融创美好城市共建者的企业定位相契合，未来融创将以长期的视角，持续投资、布局医疗康养产业。”

强森医疗创始人兼CEO何海洋表示，：“为社区提供优质医疗配套，为家庭提供优质医疗服务，构建和谐医患关系，这是我们最简单的初心与愿景。未来，强森医疗计划将携手融创中国，共同提升区域医疗卫生服务的层次与能级，更好地满足人们对多层次、多样化、高质量的医疗卫生服务需求。”

打造“15分钟便诊生活圈” 完善社区医疗服务体系

如今，在老龄化趋势与居民日常健康需求增长的双重推动下，社区基层医疗需求却正在持续增长。资料显示，强森医疗定位为植根社区的全科医疗“星巴克”，目前已在西安、成都、重庆三地布局了30余家医疗机构。

战略投资强森医疗，也是融创聚焦客户的社区刚性便诊医疗需求所做出的融创服务重要整合动作之一。融创服务方面表示，未来，随着融创服务将强森旗下的全科社区医疗资源整合到融创的生活服务平台中，其服务品质也将进一步提升。

截至2020年6月30日，融创服务经营范围覆盖中国29个省、自治区及直辖市的127个城市；集团旗下在管物业中有86.1%位于中国的一线及二线城市。据项目有关负责人介绍，双方的城市布局和客群定位高度匹配，为未来的协同发展奠定了基础。

据悉，强森医疗通过门诊、医院、体检中心等产品构建“云端+终端+产品+服务”的连锁诊所生态链，解决社区内“最后一公里”就医难现状，并在发展中逐渐建立了“植根社区+全科连锁+自建IT体系+地产协同”的商业模式，未来有望在更多城市复制发展。

对此，行业专家表示，强森医疗所打造的“15分钟便诊生活圈”，提供“最后一公里”线上线下优质医疗服务配套，不仅将进一步提升融创的医疗专业优势，也将与融创物业社区形成互补，提升融创服务在增值服务领域的业务范围和行业竞争力。

融创医疗产业优势深入社区 满足多层次多样化医疗需求

在“健康中国2030规划”指导下，持续健全社区医疗网络，建立更完善的分级诊疗体系，使群众“小病进社区，大病进医院”，是我国这两年来新医改推进的主要方向。2020年7月，国家卫健委发布了《关于全面推进社区医院建设工作的通知》，明确在总结2019年社区医院建设试点的基础上，决定全面开展社区医院建设工作。

社区医院正在成为下一步医疗改革的重点方向。在政策的指导下，各级政府、优秀企业均积极参与到社区医疗医院的建设工作中。自2019年高起点布局医疗康养领域的融创中国也不例外。

今年9月底，作为融创中国医疗康养布局战略下的首家医院——清华大学附属融创青岛医院正式动工之际，融创中国董事会主席孙宏斌就曾在奠基仪式上透露，在助力共建城市级医疗配套同时，融创也希望能助力社区医院建设，并在关注相关的投资机会。

2019年，融创宣布高起点布局医疗康养产业，创立“融爱家”康养品牌，。携手清华大学建造医教研一体化的清华大学附属融创青岛医院；携手国际顶尖机构日本美邸（MCS），为认知症长者提供世界领先的专业照护。融创，致力于推动高品质康养社区和专业服务团队深度融合的全新康养模式，为中国家庭和长者营造高品质的康养新生活。如今携手强森医疗，进一步整合全国规模布局、专业医疗及专业服务三大优势，将为未来持续创新社区医疗发展、助力中国家庭健康改善奠定坚实基础。

融创方面表示，对强森医疗的战略投资，让融创的医疗专业优势得以夯实和发展。下一步，融创将能够在城市级医疗配套、社区级医疗健康服务等多方面满足客户的多维度健康需求，持续投入到“健康中国2030”的共建发展中来。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)