商务部：消费市场稳步复苏 进一步促进消费回稳和潜力释放

人民网北京11月27日电 （杨曦）今日，国新办举行提振大宗消费重点消费和促进释放农村消费潜力有关情况国务院政策例行吹风会。商务部副部长王炳南在会上介绍，近几个月，随着我国疫情防控取得重大战略成果，各项政策措施落地见效，消费市场呈现稳步复苏态势。

数据显示，10月份社零总额同比增长4.3%，增速较上月加快1个百分点，连续三个月实现正增长。1-10月同比下降5.9%，降幅比上半年收窄5.5个百分点。其中，汽车消费持续回升，10月份汽车零售额同比增长12%,连续4个月两位数增长。居住类商品销售增速加快，10月份家电、家具、建材零售额增速比上月分别加快3.2、1.9和3.7个百分点。餐饮消费逐步恢复，10月份当月餐饮收入同比增长0.8%，今年首次由负转正。农村消费稳步复苏，10月份乡村消费品零售额增长5.1%，增速较上月加快1.1个百分点。

新冠肺炎疫情对消费造成前所未有的冲击，大宗消费、重点消费首当其冲受到影响，农村消费也受到较大影响。王炳南介绍，按照党中央、国务院决策部署，商务部积极会同相关部门，统筹推进疫情防控和消费促进工作，着力健全商贸流通体系，扎实做好步行街改造提升、电商进农村等重点工作，组织开展全国性消费促进活动，提振大宗消费、重点消费，扩大农村消费，全力促进消费回稳和潜力释放。

一是稳定扩大汽车消费。会同发改、工信等部门出台加快淘汰报废老旧柴油货车、畅通二手车流通交易等稳定扩大汽车消费政策措施，并做好贯彻落实。发布《报废机动车回收管理办法实施细则》，完善报废机动车回收利用体系。会同工信部、农业农村部，组织开展新能源汽车下乡活动。指导各地因地制宜出台增加汽车号牌限额、实施燃油车购置补贴、开展汽车以旧换新等措施。

二是促进家电更新消费。会同发改、工信等部门印发《关于完善废旧家电回收处理体系 推动家电更新消费的实施方案》，提出完善回收处理体系、促进家电更新消费等5个方面13条具体举措。指导各地开展家电消费节、家电惠民行动等线上线下促消费活动，鼓励有条件的地区实施绿色智能家电补贴、开展家电以旧换新，促进家电消费。在全国231家绿色商场设立节能产品销售专区、专柜，扩大节能家电产品销售。

三是推动餐饮业恢复发展。会同卫生健康委、市场监管总局制定餐饮服务疫情防控指导意见，协调出台减免税费、租金等扶持政策，促进餐饮业恢复发展。研提制止餐饮浪费政策措施，修订餐饮节约等行业标准。开展“千品万店美食荟”等活动，持续释放餐饮消费潜力。

四是健全农村流通体系。会同财政部、国务院扶贫办等部门深入开展电子商务进农村，改造提升农村流通基础设施，畅通农产品进城、工业品下乡渠道。累计支持1338个县，对832个国家级贫困县实现全覆盖；建设县级电商公共服务中心和物流配送中心2000多个，乡村电商站点14万个。1-10月农村网络零售额同比增长8.8%。推进农商互联，完善农产品供应链，提高农产品流通效率。

“下一步，商务部将全面贯彻十九届五中全会精神，认真落实中央财经委员会第八次会议及国务院常务会议部署，坚定实施扩大内需战略，加强横向协作、纵向联动，加快完善现代商贸流通体系，进一步促进大宗消费、重点消费，更大释放农村消费潜力，为促进形成强大国内市场、构建新发展格局提供有力支撑。”王炳南说。

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