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《国华的孩子们》：寒门学子的追梦之路

2020年11月27日17:11  来源：人民网-财经频道
 

11月26日，一部名为《国华的孩子们》的微电影上映。这部十分钟的微电影根据碧桂园集团创办的全国第一所全免费、全寄宿的高中——国华纪念中学上演的真实故事改编，讲述了在国华精神感召下两代学生奋斗的故事。

一所鲜为人知的免费高中

国华纪念中学是碧桂园集团创始人、董事会主席杨国强和联席主席杨惠妍于2002年捐资2.6亿元兴办的全免费、全寄宿民办高级中学——国华纪念中学，招收家庭生活贫困、学习成绩优异的初中毕业生，培养他们成为未来建设国家和社会的人才。

从2002年创办至今，国华中学共接收了3260名处于辍学边缘的学生。截至2020年，在校学生494人，已毕业2582人，硕士803人，博士141人，出国深造108人。学生从报考开始，直至大学本科或研究生、博士毕业，学习、生活等一切费用全部由国华中学承担，目前总投入已超过6亿元。

“我得到，我回报，这是每个国华人的共识。”影片中的三位国华学生在步入社会后回报母校，回报社会。值得一提的是，这三位主人公均为真实人物故事。

影片中的王永锟于2006年入学国华，2009年考入了哈尔滨工业大学，致力于机器人研究；硕士毕业后，他创立了斯坦德机器人（深圳）有限公司，2019年入选《福布斯》“30位30岁以下精英”；医生蔡莹是2016届北京大学医学部的学生，毕业后就职于中日友好医院，并在2020年全国抗击新冠肺炎疫情期间支援武汉；而影片中的老师杨少敏，在2018年从华中科技大学毕业后，自愿前往乡村小学开始了为期两年的支教助学。知识改变了他们命运，他们又成为了反哺社会的人才，诠释了“滴水之恩，涌泉相报”的国华精神。

“教育扶贫，授人以渔；一人成才，全家脱贫”，改变一个孩子的命运，就能让一个家庭，乃至多个家庭摆脱贫困。这也是杨国强以及碧桂园国强公益基金会最朴实的教育扶贫理念。

教育扶贫的民企力量

教育扶贫是阻断贫困代际传递、助力脱贫攻坚的治本之策。长期以来，贫困地区的经济发展比较落后，师资队伍整体教学水平不高，贫困人口受教育的年限比较短，贫困人口自我“造血”功能差，是导致贫困的主要原因。以教育扶贫为核心的救助，提高贫困人员的综合素质，增强贫困人员的科学文化知识，才能从根本上解决一个地区的贫困问题。

1997年以来，碧桂园集团及国强公益基金会通过创办免费学校、设立教育助学基金、乡村教师培训等方式，持续开展教育扶贫。主要的举措有开办面向贫困群体的免费学校，包括开办国华纪念中学、广东碧桂园职业学院、临夏国强职业技术学校，这些学校坚持公益属性，帮助学生完成学业、学习知识、掌握就业技能。

碧桂园集团、国强公益基金会还通过改善办学条件、引入名师资源提升教学质量等方式开展教育扶贫。例如在甘肃东乡县捐赠建设龙泉学校，在河北对11所学校开展“3+3”教育扶贫行动等。以杨国强母亲名字命名的仲明助学金，23年累计捐赠超过4100万元，有1.2万余名家境困难的优秀学子获得资助。

正如影片最后，国华纪念中学校碑上那句令人印象深刻的话：“知识是战胜贫穷的美好利器，我不忍看天地之间仍有可塑之才因贫穷而隐失于草莽，为胸有珠玑者不因贫穷而失学，不因贫穷而失志，方有办学事教之念。”教育不是注满一桶水，而是点燃一把火。教育这把火炬会成为贫困地区“斩断穷根”的利器，助力打赢脱贫攻坚战，稳固来之不易的脱贫成果。（许维娜）

(责编：许维娜、毕磊)
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