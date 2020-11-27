大唐地产香港上市申请通过聆讯

据港交所11月25日披露，大唐地产已通过港交所聆讯，并披露聆讯后招股书。

据悉，大唐地产是一家总部位于福建厦门的房地产开发商，专注于在选定经济区域开发住宅及商业物业。业务遍及国内海西、长三角、成渝、京津冀、北部湾、长江中游共6大经济区（城市群）。

截至今年6月30日，大唐地产的总资产已超406亿元。

土地储备方面，招股书数据显示，截至今年8月31日，大唐地产附属公司、合营企业及联营公司开发的105个物业项目土地储备总量达1117.6万平方米。预计大唐地产2020年交付物业的建筑面积相比2019年有45%的增长。（毕磊）

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